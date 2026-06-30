El gobierno permite importar 3200 productos de primera necesidad hasta fin de año

Se trata de una medida excepcional destinada a contener los precios internos. Los supermercados aprovecharon para incrementar su oferta de productos en góndola.

En una medida destinada a mantener a raya el índice de inflación minorista y m antener la dinámica del canal de venta de los supermercados, el gobierno decidió mantener hasta fin de año la excención que beneficia a 3200 productos importados de primera necesidad , entre los cuales figuran alimentos y productos medicinales.

Se trata de una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que prorroga una medida anterior que exceptúa a este grupo de productos del pago del Impuesto a las Ganancias y el IVA. E l beneficio terminaba precisamente este martes 30 de junio.

En el rubro de productos de higiene se encuenttra jabones, dentífricos, desodorantes, productos capilares, pañales descartables y artículos de tocador.

Además hay productos médicos y de farmacia como medicamentos para consumo humano, materiales de curación, equipamiento médico y productos orientados a la salud pública.

En tanto, se podrá seguir importando libre de impuestos detergentes, limpiadores, desinfectantes, lavandinas y jabones para la ropa.

La medida se incluye en la política de favorecer a las importaciones de bienes finales, anunciada originalmente por el gobierno como instrumento para forzar una caída de los precios internos.

La suspensión del cobro de impuesto viene desde el 15 de marzo de 2025. Las importaciones de bienes definitivas para consumo se rigen por la resolución 2281 que establece un mecanismo de percepción de impuestos.

La medida especial interés durante el primer año de gobierno de Javier Milei que impulsó la apertura comercial de la Argentina reduciendo barreras a las importaciones, tanto arancelarias, como de tipo técnicas.

Entre otros sectores, los supermercados aprovecharon para incrementar su oferta de productos con alimentos importados. La entrada fuerte de importados se registró en el primer trimestre del 2025. Luego de ello el dinamismo decayó. Ahora se puede decir que tienen menor impacto en el mercado domético.

Caída de las importaciones

En mayo las importaciones sumaron unos u$s6.033 millones, según datos del INDEC. En términos mensuales se verificó una merma del 2,5%, por lo cual la serie desestacionalizada bajó a su segundo mínimo desde diciembre de 2024, solo superado por el valor de enero de este año.

En comparación con mayo del año pasado, la caída fue del 7% (-u$s455 millones). Esto se explicó fundamentalmente por la reducción en Piezas y Accesorios de Bienes de Capital (-u$s374 millones), a raíz de una menor adquisición de insumos para equipos de transporte, y de Vehículos (-u$s105 millones).

Las variaciones negativas reflejan en buena medida lo que viene sufriendo la actividad en sectores como la industria manufacturera local, que necesita importar insumos para la producción. "Ningún segmento de las importaciones creció en cantidades, y todos salvo uno cayeron en valores. Todo reflejando la continuidad de un escenario de debilidad de la demanda interna y la actividad económica", señaló en un informe la consultora Abeceb.