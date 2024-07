Caso Loan, en vivo: imputaron a los siete detenidos y comenzaron a declarar

Live Blog Post

La declaración de Laudelina Peña

La tía de Loan declaró este martes ante la Justicia. En primera instancia pidió disculpas por sus dichos de que el niño había sido atropellado. “Perdón por mentir en la primera declaración, no fue mi intención, fue del abogado Codazzi”, dijo involucrando a su exdefensor.

“Yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado que vino a mi casa. Nos amenazó a mí y a mi hija, fue el 27 a la mañana. El 28 a la mañana aparece de vuelta, diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que hacer la declaración, si no igual íbamos a quedar presas, después nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos que teníamos que declarar, en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes”, declaró Laudelina.

La mujer continuó con el relato y contó: “Después cambió de auto, nos subió a la camioneta. En Corrientes se subió otro hombre gordo, que él iba a arreglar todo y nos prometió una casa, moto y hasta auto. Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo era policía y nos dejó ahí hasta las 2 de la mañana, de ahí nos llevó al Juzgado a declarar acompañado por los otros dos. Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija. De ahí declaré, nos llevaron al alojamiento, nos dieron cena, nos tuvieron ahí”, siguió y explicó que después, la llevaron a la casa de otro hombre, donde le dieron 50 mil pesos.

Laudelina, tía de Loan.jpg

La tía de Loan desmintió también la versión de haber plantado el botín, así como las supuestas amenazas de María Victoria Caillava: “Todo eso que declaré de la señora Victoria y de la zapatilla fue mentira, enseñado por el abogado”, remarcó.

Sobre el paradero de Loan, Laudelina declaró: “Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran las tres personas mayores con las que estaba”, dijo la mujer complicando a su marido.

Posteriormente implicó al policía retirado Francisco Amado Méndez, que fue detenido por la PFA horas después de su indagatoria. “Cuando él pasó la tranquera con los otros chicos. No vi que le chocó la camioneta. Pero la camioneta pudo haberle levantado, si alguien lo llevó y lo entregó. Pudo haber sido Ramírez, o Méndez o cualquiera”.

El relato sobre una supuesta aparición de Loan

”A eso de las cuatro y media (de la tarde) llega la mamá de Loan. Se bajaron antes de llegar a la casa, cerca de la escuela, llegó con mi cuñada y atrás la camioneta de Pérez. Yo les pregunté a la señora si no lo habían encontrado y me dijeron que no. Ella se metió para adentro del alambrado, la señora dio que había que buscar por la costa del monte y la laguna. La camioneta se fue por el camino hasta la casa. Seguimos buscando toda la tarde, hasta que después buscaron solo los que tenían linterna. La señora siguió buscando, el marido no, dijo que no podía caminar, no sé que tenía y se quedó en la casa. A la noche me lleva el comisario a declarar, pero no me tomaron nada. Tipo 1.30 suena el radio y le decían 'jefe encontramos al nene, estaba en una tapera. Está asustado, pero está bien' era una alegría, salió el comisario y nos felicitó a todos, estaban ahí Ramírez y Millapi”.