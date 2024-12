Chubut: sin plata para arreglar un tramo destruido de la Ruta 40, mejoran los desvíos de ripio

“Todas estas tareas se llevaron a cabo con el aporte de maquinaria vial pesada, entre ellos una topadora, tres motoniveladoras y una máquina retroexcavadora”, indicaron.

Los trabajos continúan

El desvío entre Facundo y Los Tamariscos posee una longitud de 34 kilómetros y está dividido en tres tramos: dos de ripio, de 14 y 13 kilómetros de extensión, respectivamente, y en medio un sector pavimentado de 7 kilómetros.

Screenshot_1.jpg Chubut: la Ruta 40 entre Facundo y Los Tamariscos.

Las mejoras se llevaron a cabo en los tramos de ripio. En los próximos días, indicaron, continuarán los trabajos con la colocación de material asfáltico para realizar bacheo en el segmento de calzada con pavimento. Además seguirán con el mantenimiento de los desvíos de ripio y colocación de cartelería preventiva.

Junto con los trabajos realizados, ya instalaron nuevos carteles que indican las entradas y salidas de los desvíos, y chevrones de señalización en lugares que requieren especial atención por parte de los automovilistas.

Una obra que Chubut no consiguió

Mientras se llevan a cabo obras para mejorar los desvíos, no está prevista la reparación de ese tramo de la Ruta 40 que parece bombardeado.

En 2023 se iniciaron dos licitaciones para arreglarlo pero el proyecto fue cancelado tras el cambio de autoridades nacionales en diciembre de ese año y, si bien la provincia de Chubut solicitó que fuera incluido en el Presupuesto 2025 del Gobierno nacional -que, por otro lado, hasta el momento el Ejecutivo ni siquiera hizo tratar en el Congreso- esto no ocurrió.

El sector, en pésimo estado desde hace larguísimos años, ha sido objeto de múltiples reclamos de automovilistas. La última licitación de obras para repararlo se produjo el 13 de noviembre de 2023.

Esa licitación, directamente, no llegó a ser finalizada. La apertura de sobres estaba prevista para el 27 de diciembre. En medio, el 19 de noviembre resultó electo Javier Milei en el balotaje presidencial y, entre sus primeras medidas, anunció la suspensión total de la obra pública.

El listado de obras dispuesto por el Gobierno nacional para 2025, que fue incluido en el proyecto de Presupuesto, considera algunos tramos de la Ruta Nacional 40 pero no este. En todos los casos incluidos, se trata de trabajos de refacción que pueden ejecutarse con presupuesto propio del distrito provincial Chubut de la Dirección Nacional de Vialidad.

Por no ser obras de gran escala, no requieren de la intervención de la administración central del organismo. La obra del tramo Facundo-Los Tamariscos sí fue solicitada por el Distrito 13 (Chubut) de Vialildad Nacional a la administración central, pero no la incluyeron.