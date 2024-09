Comenzó el paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas: cancelaciones, demoras y reprogramaciones

“Hemos sido pacientes, hemos dialogado, pero la empresa como única respuesta al conflicto envía a los/las pilotos un panfleto que intenta romper la unidad colectiva de sus trabajadores. Son momentos críticos que requieren serenidad, llevar adelante una estrategia basada en la potencia y fortaleza que da la unidad del grupo”, agregan en el comunicado.

vuelos.jpg Las medidas de fuerza de aeronáuticos podrían modificar el horario de tu vuelo.

Y concluyen señalando que “es vergonzoso el nivel salarial al que nos han llevado. No caigamos en su juego. Tenemos experiencia en este tipo de conflictos, y unidos lo vamos a transitar una vez más. El paro se realizará el viernes 06 de septiembre, de 5 a 14, en los vuelos saliendo de AEP y EZE”.

Cómo avanza el paro de pilotos

Desde las 5 no despega ningún servicio en ninguna de las dos estaciones aéreas y solamente se registran los aterrizajes de los que se encontraban en vuelo cuando se inició la medida de fuerza.

Esta situación se extenderá hasta las 14 y fuentes de la compañía de bandera informaron que los vuelos que han sido cancelados como consecuencia del paro “no se reprogramarán”, sino que desde las 14 comenzarán a ejecutarse los horarios previstos a partir de esa hora.

Paro aeronáuticos.jpg Comenzó el paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas.

Los pasajeros que tenían que viajar en algunos de los vuelos que están siendo afectados por el paro, son reubicados en otros servicios al mismo destino, ya sea para hoy o para los días subsiguientes y los pasajeros pueden solicitar cambio de dia y horario sin penalización alguna, informaron las fuentes.

A primera hora de la mañana eran numerosos los pasajeros que se habían congregado, sobre todo en el Aeroparque Jorge Newbery, pero a medida que transcurrió la mañana, el número se fue reduciendo ya que muchos, enterados de la medida de fuerza, evitaron concurrir al aeropuerto y reslver su situación a través de la pagina web o el call center.

Los vuelos de las compañías low cost Flybondi y Jetsmart, así como los de las compañías internacionales, operan con normalidad de acuerdo a sus horarios establecidos.

Las instrucciones gremiales a los pilotos de Aerolíneas Argentinas

Por su parte AAA emitió un instructivo a los fines de indicar a sus afiliados la actitud a asumir entre las 5 y las 14.

Entre ellas:

• "NO realizar ninguna actividad de vuelo desde las 05:00 hs. hasta las 14:00 hs. del día 06/09";

• "NO iniciar el traslado hacia AEP / EZE durante toda la duración del paro (de 05:00 hs. a 14:00 hs.)";

• "Si estás en el remis en traslado hacia el aeropuerto (en Base AEP / EZE) continuar, NO efectuar el vuelo";

• "Si estás en el aeropuerto: NO ir al avión;

• Vuelos de regreso a base: realizar el vuelo;

• NO es necesario dar NO OK a la actividad que no se realice como consecuencia del paro;

• CEFEPRA asistir normalmente. Si tenés alguna duda, comunicate con tus delegados".