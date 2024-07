Comienza un cambio fundamental en la política monetaria del Banco Central

Con las LEFIs se busca evitar que al tomar dinero del mercado que los bancos captan de los ahorristas se genere una emisión para pagar los intereses. Desde la perspectiva del gobierno, con ello se cierra una canilla de emisión de dinero importante. Y con ello se libera al Banco Central a incrementar la tasa de interés para regular el circulante de dinero, sin generar emisión.

No obstante, las LEFIs van incrementar la deuda del gobierno nacional, entre otras cosas, porque capitalizan sus intereses a diario y se pagan al final junto con el capital original. En medio de ello, no generará gastos de tipos financieros, por lo que no afectarán a los números del Sector Público Nacional. El gobierno emitió $20 billones en LEFIs cuyo vencimiento va a operar el 17 de julio del 2025.

En orden con los bancos

El gobierno acordó la semana pasada con los bancos un mecanismo para rescindir contratos de seguros de liquidez sobre los bonos que ha venido vendiéndoles hasta acá el Tesoro de la Nación. Era una manera que tenía el Tesoro para financiar el déficit fiscal en moneda local, ya que Argentina no puede emitir en el exterior.

Más que nada se trata de letras ajustables por inflación, letras de tasa fija, bonos ajustables por dólar, bonos duales. Los contratos, denominados Puts obligaban al BCRA a comprarlos a los bancos en caso de que estos decidieran venderlos antes de que concluyera el plazo. Fue una palanca que les dio para que siguieran comprando bonos bajando el riesgo y por lo tanto las tasas, aún con déficit fiscal

La potencial deuda que se había generado mediante esa vía había llegado a los $13.7 billones. Es decir, era una emisión latente de pesos.

En un comunicado, la autoridad monetaria detalló que del total de esta operación, $10,89 billones corresponden a opciones americanas de ejecución inmediata y $2,28 billones a opciones europeas, de ejecución de 30 días previos al vencimiento del título.

Para hacerse nuevamente de estas opciones el BCRA pagó a las entidades financieras $90.000 millones por las primas de los contratos, lo que deja un monto remanente de opciones de ejecución inmediata de un 22% del monto total original.

“Esta operación contribuye significativamente a reducir la incertidumbre respecto a la programación monetaria al eliminar uno de los elementos con mayor potencial de emisión que existía en el sistema financiero, sin control directo del BCRA”, apuntó la entidad.

Por otra parte, el equipo conducido por Santiago Bausili destacó el “trabajo conjunto entre el BCRA y las entidades financieras participantes, que priorizaron como objetivo la normalización del funcionamiento del sistema financiero y la eliminación de instrumentos con potencial disruptivo sobre las variables macroeconómicas”.