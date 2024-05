Cómo cerró la semana la cotización del dólar, tras la fuerte suba

Los dólares libres cotizaron todos fuertemente a la baja este viernes. De esta forma, corrigieron parte de la fuerte suba de las jornadas previas. No obstante, la semana cerró con aumentos de entre 9% y 12% en las distintas cotizaciones del dólar .

En el caso de los dólares financieros, también corrigieron pero en menor medida. El dólar Mep retrocedió casi $28 para cerrar la semana en $1206,42, mientras que el contado con liquidación hizo lo propio en $22,65 para ubicarse en los $1233,59 y volver a ser el tipo de cambio libre más caro del mercado por sobre el blue.

No obstante, en la semana cerraron subas de $135 (12,6%) el dólar Mep y $129,5 (11,73%) el Contado con Liquidación.

Con el ajuste de los financieros a mayor ritmo que el blue, las cotizaciones quedaron comprimidas en 27 pesos de diferencia entre la más barata, el Mep, y la más cara, el contado con liquidación. El blue, quedo en medio de ambas.

dólares viaje.jpg El dólar modificó su cotización nuevamente. Conocé cómo impacta en nuestra economía.

El valor del billete en el Banco Nación es de $909,50 y en el promedio de los bancos es de $931,78.

En tanto, el Banco Central cerró una nueva semana con compras netas en el mercado de divisas.

Este viernes, con un volumen negociado en el segmento de mercado de $ 343 millones, por encima de las últimas jornadas, pero lejos del volumen esperado para esta época, la autoridad monetaria se hizo con 117 millones de dólares.

Siendo así, en la semana compró US$ 550 millones, en mayo acumula US$ 2.407 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$ 17.131 millones.

Como consecuencia, las reservas brutas del Central aumentaron US$ 105 millones hasta los US$29.113 millones.

"Paso clave" a la dolarización

La competencia de monedas, el famoso camino de la dolarización impulsado por Javier Milei, quedó esta semana un paso más cerca tras una medida del Banco Central (BCRA) que desde el Gobierno consideraron "clave". Así, el oficialismo ve más alcanzable uno de sus grandes objetivos.

Según trascendió, la autoridad monetaria avanzó hacia el bimonetarismo al igualar, mediante la aprobación de la Comunicación “A” 8027, las condiciones que los bancos deben cumplir para abrirle a un cliente una caja de ahorro en moneda extranjera con las que ya estaban establecidas para los pesos.

Banco Central Argentina.

La norma dispone que para la apertura y el funcionamiento de la caja de ahorros en moneda extranjera “serán de aplicación las disposiciones relativas a la caja de ahorros en pesos” contenidas en las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”.

La medida deroga la Comunicación “A” 7105, de mediados de septiembre del 2020, que había establecido que “con carácter previo a la apertura de una caja de ahorros en moneda extranjera –excepto que se solicite para acreditar transferencias que provengan del exterior– las entidades financieras deberán obtener evidencia de la que surja que el cliente posee ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera”.