Cómo serán las preguntas del examen de idoneidad que deberán rendir los empleados estatales

Habrá tres tipos de pruebas orientadas a: Servicios Generales, Administrativos y Profesionales.

examen de idoneidad.jpg

Los ejercicios de comprensión lectora están diseñados para trabajadores de las tres áreas involucradas. Los de razonamiento lógico-matemático incluyen cálculos sobre probabilidades, análisis de gráficos y cálculos básicos. En tanto, los de conocimientos en administración pública abarcarán temas como los derechos cívicos y normativas aplicables a la función pública.

Marco legal

EL SEP quedó establecido en los principios enunciados por intermedio del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley N° 25.164 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, y sus modificatorios.

La evaluación “se implementará mediante distintas etapas. En la primera fase, se llevará a cabo para Jurisdicciones y Entidades que tengan su asiento habitual de trabajo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el ministerio que conduce Sturzenegger, estiman que un mes no alcanzará para que todos los empleados cumplan con los exámenes. Por eso se extenderá a enero.

Las preguntas

En el ítem de la Administración Pública, que está destinado solamente al personal administrativo y profesional, incluirá preguntas del código electoral, ley de ética pública, ley de procedimiento administrativo y ley de administración financiera. Como ejemplo, se mencionan las siguientes preguntas: ¿Cuál es el mecanismo para reformar la Constitución Nacional?, o ¿Qué es un voto recurrido según el Código Electoral Argentino?

En la web figuran una guía orientativa con 20 preguntas similares a las que estarán incluidas en cada uno de los tres rubros.

1examen de idoneidad.jpg

Estos son algunos de los ejemplos:

Razonamiento lógico-matemático. Pregunta: En una sala de cine hay un total de 350 clientes. Si la probabilidad de estar en el teatro A es 0,48, y en el teatro B es 0,24, ¿cuántos clientes están en el teatro C?

Opciones: 1. 28; 2. 40; 3. 84; 4. 98 (Respuesta correcta).

Comprensión lectora. Enunciado: Me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cúal va a ser el final, es porque sabe que la cosa no va.

De acuerdo al contenido del texto, marcar la opción correcta

“La cosa no va” porque la historieta pasó de moda.

“la cosa no va”, por enfermedad del historietista.

“La cosa no va”, por el riesgo de repetir las ideas.

2examen de idoneidad.jpg

Administración pública. ¿Qué sanción le corresponde a un funcionario público que acepta dinero para firmar un expediente?

Inhabilitación especial temporal sin prisión.

Prisión y multa económica.

Prisión e inhabilitación especial perpetua.

Multa económica y suspensión de sus funciones.

Respuesta: C (Ley de Ética Pública, art. 31)