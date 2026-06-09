"Como si hubiera sido otra persona": las impactantes confesiones de Nahir Galarza desde la cárcel

La joven condenada a perpetua por matar a su novio, contó detalles de aquella noche fatal. Además reveló que está por recibirse de psicóloga social y está en pareja.

Por primera vez desde que quedó firme la condena, Nahir Galarza habló desde la cárcel de la ciudad de Paraná sobre la prisión perpetua que está cumpliendo y varios aspectos de su vida personal. En un pasaje de la entrevista que brindó, dejó una impactante frase sobre el asesinato de su expareja, Fernando Pastorizzo en 2017.

"Lo que puedo dejar en claro es que soy responsable de quitarle la vida a una persona", sostuvo en una entrevista que dio al canal de streaming OLGA, que se había anunciado inicialmente para transmitirse para el 2 de junio, pero el canal decidió posponerla luego del femicidio de Agostina Vega , dadas las repercusiones del caso que puso en vilo al país en una gran conmoción.

La exclusiva entrevista , que duro poco más de 1 hora, tocó temas sensibles como lo ocurrido aquella trágica madrugada del 29 de diciembre. Aún así, Nahir evitó entrar en detalles pero fue tajante sobre su autoría. "No me sirve de nada porque ya estoy condenada y yo soy responsable. Me hago cargo sin los detalles pero no fue intencional porque yo no fui pensando en matar", reconoció.

"No fue un accidente, se escapó el tiro, esa declaración que se transmitió desde Gualeguaychú, eso no es real tampoco", sostuvo descartando así que se haya tratado de un accidente.

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"No serías capaz hoy de hacer lo que hice"

Según explicó, aquel fatal desenlace ocurrió en el marco de una gran violencia entre ambos:"Un momento que se dio en base a una discusión donde Fernando reaccionaba muy mal contra mí. Él se ponía muy violento, me golpeaba, entonces fue así que empezó la situación", relató.

En ese sentido, aseguró que ella misma se desconoce al mirar hacia atrás y que su inmadurez emocional jugó un papel letal. "Hoy puedo decir que no soy la misma persona que cuando tenía 19 años. No sería capaz hoy de hacer lo que hice", afirmó contundente.

"Lo veo a la distancia como si hubiera sido otra persona", señaló en varios pasajes de la entrevista, haciendo referencia así a un sentimiento de extrañamiento y que se trata de un tema recurrente que trata con su psicóloga.

Además, confesó un doloroso episodio previo al crimen: dos meses antes del asesinato fue obligada por sus padres a realizarse un aborto de un embarazo que sospechaba era de Fernando, una decisión que, según sus palabras, le costó "muchísimo" y le sigue doliendo hasta el día de hoy.

nahir galarza entrevista olga

Según relató, la madurez alcanzada durante estos años le permitió revisar sus conductas desde una perspectiva crítica que antes no poseía. "Ahora tengo noción de las cosas", reconoció Nahir.

"Todos los días me levanto sabiendo que estoy acá por haberle quitado la vida a una persona", afirmó. La frase apareció cuando fue consultada sobre la carga emocional que implica cumplir una condena perpetua.

Según explicó, el peso psicológico no desaparece con el paso del tiempo, sino que se trata de algo presente en cada jornada: "Es algo que llevas todos los días".

Respecto a si le diría algo a la familia Pastorizzo, aclaró que durante el proceso judicial intentó acercarse a la familia, pero ese encuentro nunca llegó a concretarse. "Lo intenté hacer antes del juicio", recordó, pero la propuesta fue rechazada. "No quisieron y lo comprendí totalmente", afirmó.

La vida que lleva Nahir Galarza dentro de la cárcel

Nahir detalló que se encuentra cursando el último año de la carrera de Psicología Social, hace yoga, gimnasia e incluso da clases a sus compañeras.

También reveló que, tras varios años de trabajo personal para volver a confiar, logró formar pareja con otro interno condenado a ocho años de prisión a quien conoció en la facultad dentro del penal.

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Al finalizar la entrevista, la joven de 27 años de edad fue consultada sobre cómo le gustaría quedar en la memoria colectiva tras todo lo sucedido y la masiva exposición mediática (incluyendo la reciente película sobre su caso), su respuesta fue lapidaria: "Preferiría que no me recuerden. Ser anónima. Tampoco entiendo por qué se llama caso Nahir Galarza y no se llama caso Fernando Pastorizzo, que sería lo normal".