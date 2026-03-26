En un gran operativo, Nahir Galarza salió de la cárcel y viajó a Gualeguaychú: los motivos

La joven está condenada a cadena perpetua por el crimen de su pareja. La Justicia entrerriana autorizó un traslado excepcional.

La joven cumple su condena de prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo.

En las últimas horas se conoció que Nahir Galarza, la joven que se encuentra cumpliendo prisión perpetua por el crimen de quien era su novio, salió brevemente de la Unidad Penal N°6 donde se encuentra alojada y se trasladó a la ciudad de Gualeguaychú . El viaje fue autorizado por la Justicia y se realizó bajo un estricto protocolo de seguridad.

Para esta salida transitoria de carácter excepcional, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos contempló medidas específicas para evitar incidentes y garantizar así el cumplimiento de la orden judicial.

El traslado - desde la ciudad de Paraná - se realizó en el marco de lo que establece el artículo 166 de la Ley 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad.

Este artículo contempla la posibilidad de autorizar salidas transitorias a internos cuando se presentan situaciones excepcionales, como enfermedades de familiares directos o fallecimientos, permitiendo visitas controladas bajo estrictas medidas de seguridad y custodia.

Para esta salida, la justicia autorizó la visita de Nahir a su abuela materna con internación domiciliaria, quien atraviesa una enfermedad oncológica en estado terminal.

nahir galarza

Cómo fue el operativo de máxima seguridad para el traslado de Nahir Galarza

La joven estuvo supervisada de forma directa durante todo el encuentro, que se extendió por aproximadamente una hora. "Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio", explicó el inspector general Alejandro Mondragón, en diálogo con el portal local Elonce.

Es así que el procedimiento se planificó con antelación tras la recepción del oficio judicial. El equipo de custodia estuvo integrado por agentes penitenciarios, un chofer y una oficial a cargo, acompañó a Galarza desde la Unidad Penal Nº 6 de Paraná hasta el domicilio de su abuela en Gualeguaychú.

La interna estuvo bajo supervisión directa en todo momento. El personal penitenciario ingresó y revisó el domicilio antes de permitir el encuentro.

nahir galarza

Además, se evitó la presencia de otras personas durante el encuentro. "En general, en estos casos, se trata de que el familiar esté solo", explicó el funcionario, para minimizar riesgos y facilitar el control del operativo.

Una vez finalizada la visita, Nahir fue llevada nuevamente a la unidad penitenciaria de la capital entrerriana, donde permanece alojada desde hace casi una década.

Qué se sabe sobre Nahir y su estadía en la cárcel

La joven cumple su condena de prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, quien era su novio, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

Las autoridades penitenciarias indicaron que la conducta actual de la joven cambió dentro del penal. "Ha mejorado el comportamiento y ha bajado un poco el perfil", aseguró Mondragón, quien remarcó que la joven se adaptó a las normas de la Unidad.

Actualmente participa en actividades laborales y formativas dentro de la cárcel. "Hoy ella trabaja internamente en los talleres de la Unidad, hace cursos", precisó el funcionario.

Nahir Galarza.

Los insólitos pedidos de Nahir Galarza a la Justicia por su "buena conducta"

Su abogado defensor, Augusto Lafferriere, presentó el 1º de septiembre un pedido ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú para que la joven pueda volver a usar las redes sociales y acceder a un celular propio dentro de la cárcel.

En la solicitud se destacó la "conducta ejemplar" durante sus años de encierro. Como respaldo, señalaron que el imputado completó casi 15 cursos de formación dentro del penal y actualmente cursa una carrera terciaria en Psicología Social. Según indican, estas acciones reflejan un proceso de rehabilitación y reinserción social, buscando influir en la valoración del caso por parte del tribunal.