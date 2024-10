Comodoro Rivadavia: compitió de casualidad y ahora es campeona sudamericana de ciclismo

El Sudamericano de Cross Country

Más de 300 deportistas de la Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y Perú participaron de las competencias organiadas por el VeloClub Argentina y MTB (Mountain Bike) Balcarce, con la supervisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el aval de la Unión Sudamericana de Ciclismo (USC) y la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO).

Larrauri consiguió su máximo logro durante el primer día de competencia, en la disciplina de short track o carrera corta, conocida como XCC.

“Es una modalidad nueva del ciclismo de montaña. Es una carrera en un circuito corto con una duración de 20 minutos. No tenía planeado competir en XCC, todo surgió sobre la marcha, aposté, arriesgué y me traje un jersey precioso de campeona sudamericana”, contó la comodorense.

Oro para Comodoro Rivadavia: Marcia Larrauri ganó el Sudamericano de Ciclismo en la categoría XCC.

La ciclista patagónica participó en otras dos categorías del sudamericano, obteniendo un tercer y un cuarto puestos.

En la categoría e-bike (bicicleta eléctrica), otra novedad dentro del certamen, Larrauri se subió al tercer escalón del podio.

“También es una nueva modalidad que se corre con bicicletas asistidas electrónicas. Fue una hermosa experiencia y me pude quedar con el tercer puesto”, dijo, acerca de su segundo podio en el campeonato.

En el último día del Sudamericano, el domingo Marcia compitió en cross country (XCO) y se ubicó en la cuarta posición.

“Fue una carrera que disfruté como hacía tiempo no me pasaba, me sentí fuerte y segura, pero por sobre todas las cosas me sentí feliz de reconciliarme con las competencias”, dijo.

Medallas para Comodoro Rivadavia

El éxito en XCC también significó un importante paso adelante para Larrauri ya que hace cuatro meses había quedado en el segundo lugar en el Abierto Argentino de la categoría.

Esto ocurrió tras un primer semestre de 2024 algo complicado para su entrenamiento. “(El año) no arrancó como otros años, por temas de salud, y comencé un poco más tarde, lo que me llevó a no estar preparada al cien por cien en este campeonato”, dijo Larrauri en aquel momento.

“Pero lo hice de todos modos para poder entrar en un ritmo de competencia y poniéndonos como objetivo el Sudamericano”, advirtió, casi como una premonición de lo que ocurriría en Balcarce.

Apenas horas después de esas declaraciones, Marcia volvió a estar en las noticias pero seguramente a pesar de ella. Mientras volvía del Argentino -disputado en Tucumán- por ruta junto a Juan Cruz Roldán, Thomás Bustamante y Martín Bravo, otros tres ciclistas comodorenses, los sorprendió un temporal de nieve y quedaron más de 12 horas varados en la ruta 3.