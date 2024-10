Comodoro Rivadavia: le robaron la tarjeta, fue a avisar en un comercio y se encontró con el ladrón

Un hombre que fue víctima del robo de su tarjeta de crédito en Comodoro Rivadavia , también terminó siendo el encargado de resolver el delito y recuperar la tarjeta, aunque el ladrón no pudo ser atrapado tras el hecho ocurrido en la ciudad petrolera de Chubut .

El teléfono fue clave

Lo que le permitió a la víctima darse cuenta de que lo habían asaltado y avanzar en el accionar que finalizaría en la recuperación del plástico fue que tenía activado en su teléfono celular el mecanismo de alertas de la tarjeta de crédito.

De este modo, recibió un mensaje de aviso de que había habído un intento de compra en una casa de repuestos de la zona céntrica. La compra no se pudo concretar porque la tarjeta aún no había sido habilitada por su titular.

Como él no llevaba la tarjeta encima -y, obviamente, no se encontraba en el lugar de la supuesta compra- Marcos entendió que podía estar ocurriendo algo extraño, identificó el comercio en el que se había tratado de hacer la operación y se dirigió hacia allí.

Screenshot_6.jpg Comodoro Rivadavia: robó una tarjeta y quiso hacer una compra. Lo descubrieron pero logró huir.

Al llegar al local de repuestos, le contó lo ocurrido a una empleada, y ella le indicó que el hombre que había intentado comprar con su tarjeta de crédito estaba presente en el lugar en ese mismo momento.

Al advertir que lo habían descubierto, el malviviente salió corriendo dejando en el local la tarjeta y los documentos de la camioneta que había sacado del vehículo. Las pérdidas de Marcos se limitaron al dinero en efectivo y poco más. El delincuente, no obstante, quedó registrado en imágenes tomadas por cámaras de vigilancia del local.

Robo con inhibidor en Comodoro Rivadavia

«Me robaron con inhibidores. Se llevaron la billetera con dinero y el DNI. La había dejado dentro de la camioneta. Me di cuenta de esto cuando me llegó el mail del intento de una compra con una tarjeta que no tenía habilitada», contó el damnificado, posteriormente.

“Justo la chica (del local) me dice ‘es ese’. Estaba detrás mío, lo salgo a perseguir y lo único que hizo fue tirarme el documento y la tarjeta esa, y salió corriendo”, agregó.

Acerca de la plata perdida, Marcos lamentó: “Tenía que pagar unas cosas y por confiado la dejé ahí adentro”.

También dijo que llegó a ver parte del rostro del ladrón -quien se fugó sin que luego pudieran localiarlo- y también vio que, tras salir corriendo, subió a un automóvil en el que continuó la huida.

“Ago lo alcancé a ver porque se escapó medio atrás mío, pero salió corriendo, se subió a un auto (Chevrolet) Onix color blanco, del que ya se la patente, y se fue”, completó.