Comodoro Rivadavia: hacía limpieza en un banco, encontró un sobre lleno de dólares y se lo llevó al gerente

La mujer le comunicó a su jefe que hacía unos minutos había visto a un hombre con un sobre muy similar al que encontró tirado en el piso. Desde el banco lo llamaron y en pocos minutos el hombre estaba de regreso en el lugar, luego de advertir que -efectivamente- había perdido mucho dinero.

Se trata de un conocido médico pediatra de la ciudad petrolera de chubut, que cuando entró al banco y supo cómo se habían dado las cosas, abrazó emocionado a la empleada de limpieza y -emocionado- le agradeció: “En estos días estas cosas no suceden”, le dijo.

El relato de la empleada de Comodoro Rivadavia

La periodista local Liliana Romero dio a conocer la historia en las redes sociales con un video en el que entrevistó la mujer para que contara lo sucedido y explicara por qué había tomado la decisión de entregar la plata.

"Ella es una mujer resiliente que escapó de la violencia y hoy vive en el (barrio) Stella Maris junto a dos de sus cuatro hijos, mientras cuenta las horas para ver a su nieta recién nacida", presentó la entrevista a la mujer ejemplar de la sucursal bancaria comodorense.

Banco1.jpg La sucursal bancaria de Comodoro Rivadavia en la que Verónica Hernández trabaja hace 5 años.

“Hay mucha gente que me saluda, muchas felicitaciones. Muchos dijeron que estas cosas no pasan seguido, así que más que nada por eso”, asegura en la charla en la puerta de su lugar de trabajo.

“Encontré un sobre con dólares, y no sé si todos hacen lo mismo, pero yo lo tomé y me dirigí al gerente del banco donde trabajo y lo entregué, porque sabía que no era mío”, explicó.

La mujer también explicó cómo fue el episodio. “(El cliente del banco) estuvo en una parte sentado y se ve que (el sobre) se le cayó”, dijo. Y explicó que cuando ella dio con los dólares, “ya habían pasado 20 minutos desde que se había ido y nadie se dio cuenta en tomarlo”. Suerte para el médico, porque lo encontró la persona indicada para que él pudiera recuperar lo perdido.

“Yo levanto siempre las cosas que se les caen, pensé que era basura y no. Me di cuenta de que eran dólares”, siguió su relato Verónica.

“Veinte minutos después él estaba de vuelta en el banco y me abrazó, se emocionó muchísimo”, resumió.

Cuando el hombre quiso saber de ella y se enteró que acababa de tener un nietito, se apuró en retribuir el favor. “Yo tengo a mi hija que acaba de ser mamá y se ofreció como pediatra”, contó la mujer, que dijo que suele encontrar objetos perdidos, pero nunca se había dado una situación siquiera cercana a la que ahora le tocó vivir.

“Cosas pequeñas… Por ahí una billetera, la tarjeta que se olvidan, celulares. Cosas básicas, pero así no”, explicó.

Cuando le preguntaron por qué, en una situación económica tan difícil como la que está atravesando la gente, tomo una decisión como la que tomó, no titubeó: “Es que no era mío. Por ahí he escuchado comentarios, de que “yo no lo hubiera dejado”. Pero no es mi esfuerzo, no es mi sacrificio, el doctor debe haber trabajado para eso, así que le pertenecía”, cerró.