Con amenazas de corrida cambiaria, el dólar EN VIVO arranca una semana caliente

El gobierno argentino negocia un préstamo con Estados Unidos con el fin de afrontar los vencimientos de deuda del año próximo y alejar la volatilidad en los mercados que llevó el dólar a niveles superiores a los 1.500 pesos y el riesgo país por encima de los 1.400 puntos.
El dólar baja 15 pesos tras los mensajes de respaldo
El Banco Nación en sus pizarras mostraba el dólar oficial a $.1500, mientras que el dólar blue se mantenía a 1.520 pesos.
En tanto, el dólar futuro se encontraba en 1.478,50 pesos y el mayorista seguía al filo del techo de la banda de flotación en $1,475.
