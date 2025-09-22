Con amenazas de corrida cambiaria, el dólar EN VIVO arranca una semana caliente

Live Blog Post

El contundente mensaje de apoyo del Tesoro de EE.UU.

Este lunes por la mañana, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó un contundente mensaje en apoyo al Gobierno argentino y la gestión de Javier Milei.

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el @USTreasury está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", indicó a través de las redes sociales.

Una de las opciones de apoyo sería una asistencia al Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensión cambiaria. El mensaje fue emitido en declaraciones que confirmaron el monitoreo de la situación local y la evaluación de mecanismos concretos para brindar respaldo financiero.