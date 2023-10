Con Javier Milei como el gran ausente, los presidenciables presentaron sus propuestas a las pymes

La CAME organizó un evento en el que los candidatos presidenciales expusieron sus ideas para el sector. Fueron Massa, Schiaretti y Petri, en representación de Bullrich.

A tres días del primer capítulo del Argentina Debate , la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) convocó a los cinco candidatos que buscan suceder a Alberto Fernández en la Casa Rosada para escuchar sus programas de gobierno con mayor nivel de precisión, en especial los temas vinculados con ese sector. Javier Milei , el gran ausente.

El evento arrancó pasadas las 9 de la mañana con unas breves palabras de bienvenida de su presidente de la CAME, Alfredo González, quien hizo hincapié en la necesidad que tenían los empresarios de conocer con mayor nivel de profundidad las políticas que podrán tener lugar a partir del 10 de diciembre, de acuerdo a quién gane en los próximos comicios.

"Hoy es un día institucional muy fuerte, el país está reunido en la casa de las pymes. El 99,3% de las empresas están representadas en CAME por eso es importante que podamos escuchar", dijo, antes de remarcar que en la institución convergen1491 federaciones, cámaras, centros y uniones industriales, el comercio, servicios, actores del sector turismo, economías regionales y la construcción.

"Hay que adelgazar al Estado"

"Hoy no hay nada más disruptivo o más revolucionario para este país que poner orden", sostuvo Luis Petri antes de enumerar los principales ejes de la propuesta ajuste que plantea Juntos por el Cambio.

"Tenemos un Estado que te cobra impuestos como si viviésemos en Suecia pero te lo devuelve en servicios como si estuviéramos en Haití. Hay que adelgazar al Estado para que crezcan los privados y hay que empezar ajustando el gasto de la política: Algunos me dirán que no alcanza, pero hay que ser ejemplares. Necesitamos un gobierno, moral, austero, decente, patriota, no de bandidos y delincuentes", sostuvo para luego enfatizar que desde su fuerza política impulsarán la extinción de dominio para combatir la corrupción. Esto es un instrumento que permite al Estado tomar la propiedad de bienes derivados de delitos.

En ese contexto, agregó; "Hay cortar los presupuestos excesivos de las legislaturas. Si logramos bajar la cantidad de asesores, choferes, secretarios podemos bajar el impuesto inmobiliario e ingresos brutos para que los comercios y pymes no estén ahogados".

Tras mencionar la necesidad de contar con un "presupuesto equilibrado", el candidato a vicepresidente prometió "terminar con las cajas" y "cortar con la intermediación de los planes sociales". "El Estado los ha delegado a las organizaciones sociales que terminan tomando de rehenes a los pobres. El Estado tiene que recuperar ese monopolio de la política social para que sea un puente hacia el trabajo, para que los obliguen a capacitarse y no a marchar con sus hijos como escudos", manifestó.

Petri sostuvo que de llegar a la presidencia, Patricia Bullrich corregirá el déficit fiscal, reformará la Carta orgánica del Banco Central para que sea independiente, levantará los cepos cambiarios en los primeros seis meses de gestión y dará lugar a una economía bimonetaria.

En otro tramo de su alocución, el mendocino se refirió a las empresas públicas: "La República Argentina tiene 32 que generan un déficit de 6 millones de dólares. Tandanor en la gestión de Mauricio Macri llegó a tener superávit. Aerolíneas Argentinas tiene un déficit operativo de dos millones de dólares diarios, más de 700 millones de dólares al año. No pretendemos que sea Latam que en el primer trimestre repartió utilidades por 127 millones de dólares, pero por lo menos pretendemos que no de pérdidas", dijo para luego agregar: "Es tabú plantear la privatización. Nosotros no lo tenemos. Lo cierto es que hay que administrarlas eficientemente".

"Federalismo y la recuperación de la convivencia institucional"

A su turno, el gobernador de Córdoba y candidato presidencial por Hacemos País, Juan Schiaretti, arrancó enfatizando que "hay que recuperar la convivencia institucional" para luego vislumbrar un auspicioso escenario económico internacional que permitirá "conseguir dólares genuinos".

En ese marco, cuestionó a los partidarios del bimonetarismo y de la dolarización al recordar que la Argentina tuvo una experiencia de ese tipo en los 90' con la Convertibilidad que no logró evitar el déficit fiscal. "No hace falta un ajuste salvaje", sentenció para luego presentar como alternativa a una hiperinflación un desdoblamiento transitorio del tipo de cambio: uno comercial competitivo y otro para servicios y conversiones financieras. "Argentina no necesita una devaluación. El valor del dólar está entre los 300 y 850 pesos del blue. Los dos tipos de cambio van generar confianza, serán temporales. La idea es ir a un tipo de cambio libre y único como tienen Brasil, Uruguay, Paraguay", explicó.

Schiaretti propuso eliminar las retenciones al campo, mantener un equilibrio fiscal sin gastar más de lo que ingresa y terminar con la emisión monetaria. En este punto remarcó que el presidente del Banco Central debe ser elegido por la oposición para que la entidad sea independiente y no financie al tesoro.

Al igual que Petri, el cordobés habló de garantizar "seguridad jurídica" para quienes invierten en minería, por caso. Asimismo apuntó contra el impuesto al cheque y los ingresos brutos "que penalizan la producción". En este último caso sugirió "sustituirlo por impuesto a la última venta o un IVA provincial como tiene Brasil".

A su vez, el gobernador prometió créditos para las pyme con una tasa preferencial y la internacionalización de las mismas con ayuda del Estado, además de rebajar impuestos a las pymes que aumenten la cantidad de empleados.

También se refirió a la importancia de hacer gasoductos y oleoductos que permitan exportar productos de la industria energética, "Sin que demoren 7 años y medio para hacer uno de 600 kilómetros". "En Córdoba hicimos 3100 kilómetros de gasoducto en un año y medio y pasamos de 9 a 55 parques industriales. Esa es la forma normal de trabajar", agregó.

Al reconocer que no se encuentra entre los tres principales candidatos y el bajo nivel de conocimiento que al menos tenía antes del domingo, Schiaretti señaló que muchos gobernadores no son conocidos a nivel nacional porque los medios del interior no tiene el mismo alcance que los de Buenos Aires.

Al vincular el tema con la falta de federalismo no descartó trasladar la capital del país a una ciudad del interior para descentralizar. En ese marco, sostuvo que la promesa del Paso Biooceánico no se concreta hace más de 20 años porque "no beneficia al AMBA" y agregó que seria justo retirarle los subsidios a ese conglomerado para las tarifas de los servicios sean similares al resto del país.

Massa, la diferencia entre ser ministro y el posible rol de presidente

“Una cosa es abordar, en un marco de emergencia, las dificultades frente a una crisis política; y otra cosa es tomar decisiones mirando el corto, mediano y largo plazo una vez superada esa crisis política y esa crisis de coyuntura. Ahí radica la diferencia más importante, porque una cosa es trabajar en la reparación del daño inmediato y otra es planificar la construcción del mediano y largo plazo”. Con esas palabras Massa se hizo eco de un comentario que deslizó el titular de la entidad anfitriona al presentarlo: “Dijo que su gobierno sería distinto al actual, nos gustaría conocer sus propuestas”.

Ya en medio de su disertación, el tigrense volvió a cuestionar el proyecto dolarizador de Milei y el bimonetarismo que propone Juntos por el Cambio. “Nosotros creemos que la salida de Argentina es a partir de un proceso de desarrollo alentando la producción y las exportaciones y consolidando el mercado de trabajo argentino”, sostuvo.

“En la campaña se dicen cosas sin medir el daño. Por un voto, generan miedo e incertidumbre”, señaló al cuestionar también a Schiaretti que un rato antes había criticado la suba de precios advirtiendo sobre el riesgo latente de caer en una hiperinflación. “No es cualquier cosa por un voto, ser más histriónico me puede agregar algún voto, pero me parece que llegó la hora de que los candidatos hagamos propuestas sobre una base de seriedad, lanzó.

Acto seguido propuso medidas concretas para avanzar en la formalización laboral, eximir del pago de impuestos internos a todo régimen de nuevas exportaciones que ponga en marcha cada una de las pymes, y reformar el sistema tributario.

Sobre el final, Massa también puso en carpeta su posición sobre una posible reforma laboral y advirtió la necesidad de “terminar con el espiral en que se ha transformado el régimen de multas, que muchas veces le termina costando la hipoteca de la vivienda al pequeño empresario”. No obstante pidió tener en cuenta las particularidades de cada sector. “No es ni con palo, ni con motosierra, es con bisturí”, sintetizó.

El contrapunto por el SIRA

El proceso de aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) fue uno de los puntos que más interés recibió por parte de los empresarios.

Petri y Schiaretti coincidieron en decir que eliminarían la modalidad. “No podemos tener un régimen de autorizaciones para importar y exportar”, sostuvo el candidato a vicepresidente de Junto por el Cambio.

Por su parte, Massa defendió la medida al postular que fue necesaria en un contexto de crisis derivado de la sequía -"la peor de la historia argentina"- para administrar los volúmenes de importaciones apostando a que mantengamos el nivel de actividad industrial. Tras remarcar que es una herramienta coyuntural, expresó: "A medida que crezcan los volúmenes de exportaciones obviamente que vamos a ir saliendo de este régimen de SIRA".

Otro tramo relevante de su ponencia fue cuando le recordó a Petri que Carlos Melconián, quien sería ministro de Economía de un posible gobierno de Juntos por el Cambio, le dijo hace un tiempo "por favor cuidame las SIRAS". "Se lo tiene que avisar a Melconián", enfatizó.

"Hay vivos que se abusan de los laburantes. Encontramos galpones llenos de toallas por 8 millones de dólares o jueces que habilitaban cautelares de urgencia para importar Maseratis. Todos esos dólares son dólares que de alguna manera les van sacando a ustedes para producir y trabajar", agregó en referencia a los empresarios pymes.

Las propuestas que generaron aplausos en la CAME

Los tres candidatos que expusieron en la CAME generaron aplausos en el salón de la CAME con diferentes propuestas. Petri lo logró en una ocasión al anunciar que, si Juntos por el Cambio es gobierno, eliminará el impuesto a los ingresos brutos.

Schiaretti, por su lado, desató una reacción similar cuando habló del tipo de reforma laboral que implementaría en caso de tener la chance de dirigir los destinos de la nación.

Massa logró recoger muestras celebratorias en dos oportunidades, La primera cuando anunció una reforma del sistema tributario con simplificación y acuerdo federal para que sea progresivo al poner la carga en los que más pueden y en las actividades especulativas. “Esta es una gran reforma que tiene que estar acompañada por la moneda digital”, dijo.

Un momento similar, cargado de aplausos, tuvo lugar cuando informó que desde el lunes se eximirá del pago de impuestos internos a toda pyme que ingrese al mercado de exportación. “Así se agrega competitividad a las exportaciones pyme en términos de disputa de mercado”, sostuvo

Reforma laboral

Una eventual reforma laboral fue mencionada por los tres expositores que coincidieron en que las multas a los empresarios en los casos de despido son excesivas.

Petri defendió el sistema de fondo de desempleo que implementa la UOCRA para otras actividades que trascienden la construcción. "Tiene que ser un régimen previsible para terminar con la industria del juicio". Schiaretti repitió también esa frase y recogió aplausos al hablar de las dificultades de las pymes autopartistas a la hora despedir empleados y proponer bajar cargas sociales y un seguro por tiempo de trabajo como tiene la construcción y la economía brasileña.

Petri sostuvo además que la reforma es necesaria para garantizarle a los 8 millones de trabajadores informales un régimen de contratación. "Hay que acompañar a los privados que contratan a personas que cobran planes sociales para aliviarles la carga laboral", indicó.

Massa se diferenció al señalar que es necesaria una reforma, pero que la misma debe atender el contexto y las necesidades de cada sector. A su vez, destacó la medida ya vigente de blanqueo laboral que permitirá que en "los próximos dos años cada empleo nuevo que generen no pagará cargas sociales, y además permitirá en caso de trabajadores informales reconocerle hasta 70 meses de aporte jubilatorio al trabajador sin sanción penal ni tributaria".

Ausencias que dicen mucho

Como era de esperar, por su postura ideológica, Myriam Bregman del Frente de Izquierda no contestó la invitación de la CAME para ir a presentar su plan de gobierno.

En tanto, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei (quien lideró la intención de voto en las PASO con un poco más del 30 por ciento), anticipó que no sería de la partida hace unos 15 días por cuestiones de agenda. Así lo informó el titular de la cámara, en una rueda de prensa. Sin embargo, el libertario no envió a ningún disertante en su reemplazo.

Más allá de la excusa formal, trascendió que la respuesta fue que "no estaba interesado" en ir a hacerle una propuesta concreta a los representantes de las pymes. ¿Una señal de lo que será su posible gobierno?