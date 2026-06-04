Confuso episodio: detuvieron a un hombre que apareció con un cuchillo en la marcha de "Ni Una Menos"

Se vivieron momentos de tensión. Con el correr de las horas comenzó a circular una versión que le dio un giro confuso al episodio.

Un violento enfrentamiento entre dos hombres desvirtuó el motivo de la marcha "Ni Una Menos" en Pinamar.

La movilización por Ni Una Menos se vio alterada este miércoles por la tarde en las calles de Pinamar, por un incidente que generó tensión entre los presentes. En medio de la concentración, un hombre fue reducido y trasladado por la Policía. El hecho que quedó registrado en un video por testigos.

Se vivieron momentos de extrema preocupación en la intersección de Avenida Bunge y Marco Polo. La rápida intervención de efectivos de la Policía de Pinamar y de personal de la guardia urbana permitió controlar la situación antes de que terminara en una tragedia.

Según informaron fuentes policiales, dos hombres comenzaron a discutir y la situación escaló rápidamente cuando uno de ellos sacó un cuchillo e intentó atacar al otro .

La versión oficial indica que el agresor lanzó varias puñaladas, aunque afortunadamente no llegó a herir a la otra persona.

un confuso episodio terminó con un detenido en la movilización de Ni Una Menos en Pinamar

El hombre fue reducido y detenido en el lugar, mientras que el arma blanca utilizada durante el incidente quedó secuestrada. La Justicia tomó intervención y ordenó actuaciones por amenazas agravadas por el uso de arma blanca.

"Justicia por mano propia”

Con el correr de las horas comenzó a circular una versión que le dio un giro confuso al episodio. Según trascendió extraoficialmente, el hombre que portaba el cuchillo habría intentado “hacer justicia por mano propia” contra otro sujeto que, de acuerdo a testimonios difundidos en redes sociales, tendría denuncias previas por abuso.

“Esto sucedió en plena marcha de Ni Una Menos, el que tenía el cuchillo quería hacer justicia propia porque la Policía y la Justicia no hacen nada”, expresó una publicación que comenzó a viralizarse tras la detención. En el mismo mensaje también cuestionaron la presencia del otro involucrado en la movilización.

Ni una menos. Pinamar.

Por el momento, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente y la investigación continúa para esclarecer qué originó el enfrentamiento y cuál era el vínculo entre ambos hombres.

El duro relato de Rocío Igarzábal en el marco de "Ni Una Menos"

Rocío Igarzábal eligió el 3 de junio para compartir con sus miles de seguidores uno de los episodios más dolorosos de su vida. La ex Casi Ángeles participó del undécimo aniversario de “Ni una menos” y se sinceró sobre un episodio de su infancia.

Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”, escribió sobre una imagen que la muestra a ella de pequeña. La actriz relató que el agresor pertenecía a su entorno cercano y que era una persona en la que su familia depositaba confianza, una situación que suele repetirse en numerosos casos de abuso infantil.

Luego, en otra imagen también de su niñez, Igarzábal profundizó sobre el impacto que aquella experiencia tuvo en distintas etapas de su vida. “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”, expresó.

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Su testimonio puso el foco en los años de silencio, sufrimiento y dificultades derivadas de aquel abuso. “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”, escribió.

Luego agregó una de las frases que más repercusión generó entre sus seguidores. “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron”.