Al asumir la presidencia, Javier Milei decidió reducir el número de ministerios en su estructura gubernamental, lo que incluyó la eliminación del Ministerio de la Mujer, generando controversia en la oposición y el movimiento feminista. No obstante, esta supresión no fue total, ya que se estableció una nueva Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que ahora forma parte del Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello. La información fue comunicada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, aunque aún no se ha designado al subsecretario/a responsable.