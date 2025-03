Crimen de Kim Gómez: así recibieron en la cárcel al menor de 14 años

Kim Gomez.jpg

Para la fiscalía, a cargo de Carmen Ibarra, el menor es considerado “coautor” del asalto y homicidio de la nena de siete años y por eso requirió ante el Juzgado de Menores que se mantengan las medidas de seguridad en un centro de régimen cerrado. La fijación del plazo se definirá después de los informes finales, tanto médicos como psicológicos.

Cabe recordar que el otro acusado, de 17 años, se encuentra en prisión preventiva durante 180 días.

#laplata Asi recibieron al menor de 14 años acusado de participar del ataque mortal a Kim Gómez: a cachetazo limpio y apretado para que pida disculpas. Todo filmado desde su lugar de encierro. pic.twitter.com/DXGbdjC6Sw — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 12, 2025

Para el padre de Kim, el acusado mintió

Marcos Gómez respaldó la decisión judicial de Lescano porque considera que el adolescente mintió. "Fue difícil para la jueza porque no había muchas pruebas y yo le había pedido que se tome el tiempo necesario para que las cosas sean claras", comentó en un video que publicó en redes sociales.

"Mi corazonada me decía desde el día 1 que el chico mentía e hice mucha fuerza para equivocarme. Son cosas difíciles porque no deja de ser un chico, es fuerte. Pero mintió y la jueza pudo probar con la fiscal que fue culpable, se va a tener que hacer responsable", afirmó.

“La primera etapa está cerrada, Kim tuvo la justicia máxima que hay hoy, porque si no cambiamos las leyes y las cosas, esto va a pasar siempre”, finalizó.

El familiar de uno de los detenidos lo llamó para pedirle "perdón"

Hacia finales de febrero, cuando Marcos estuvo en el cementerio de La Plata despidiendo a su hija junto a amigos y familiares, antes de ingresar al predio, habló con la prensa y se expresó sobre cómo pasa las horas, el reclamo de justicia y el llamado particular que recibió.

“Hoy me llamó el papá de uno de los chicos, lloré toda la noche mirando fotos y videos. Estaba en shock”, señaló Marcos.

Pese a que el hombre destacó que lo escuchó en todo momento, también le reclamó: “Me llamó para pedirme perdón. Quiero que vengas, y me digas a la cara lo que me dijiste por teléfono. Tenés coraje para enfrentarme, a ver si sos sincero. Tu hijo me la mató”.

Sin bajar el tono de la angustia y enojo, expresó al padre del detenido: “Quiero que vayas a despedir a mi hija. ¿Sabés qué le gusta? Le gustan los capibaras. Llevale un capibara, mi hija se lo merece”.

“Sé que soy fuerte, pero me siento mal, soy como un niño, estoy destrozado, se me parte el alma, me llevaron a mi nenita”, manifestó respecto al paso de las horas y de la terrible situación de que le hayan arrebatado a su hija. Por último, les pidió a los medios de comunicación y vecinos que no lo dejen solo.