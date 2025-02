La madre de Kim Gómez aseguró que "Justicia es que los detenidos paguen"

Aunque no quiso dar detalles sobre cómo fue el encuentro, Marcos remarcó: “Me quiero guardar para mí las sensaciones que tuve, feas, malas y hasta buenas”.

La madre de Kim Gómez habló por primera vez

Se trató de la primera vez que Florencia habló de manera pública y en medio de un llanto, que conmocionó a todos los participantes, expresó: “Kim no es la primera, pero quiero que sea la última”.

Nicolás Gómez, tío de Kim Gómez..jpg Kim Gómez junto a su tío.

La mujer era quien estaba dentro del vehículo robado por los menores y vio cómo arrojaron a su hija y arrastraron durante 15 cuadras: “Me la destrozaron, no me puedo olvidar esas imágenes”.

Florencia habló sobre el encuentro con el menor de 17 años y manifestó: “Lo vi cara a cara, no le dije nada, pero lo miré. Justicia es que los detenidos paguen”.

Ambos sostienen que es necesario que, a partir del caso de su hija, se hagan cambios profundos para “que no vuelva a pasar”.

“Hoy me encuentro vacío, siento que tengo que hacer algo por mi hija, para que no quede en vano. Me daría orgullo decir 'ah mira, este cambio fue por Kim', eso me daría paz”, remarcó Marcos.

Mientras esperan a poder ingresar a la audiencia con el chico de 14 años, expusieron el dolor constante que sienten: “Lo difícil ahora es llegar a casa, pasar por la escuela. Ya no vamos a ir a buscarla a las actividades, queríamos que ella sueñe en grande”.

“A los adultos responsables, piensen que nos arruinan, no puedo entender el desamor, pidan ayuda si no pueden con sus hijos”, exclamó acerca del diálogo que tuvo con el papá del mayor de los detenidos.

Investigan a una fiscal

Un sumario administrativo se le abrió a la fiscal que liberó al detenido de 17 años el pasado 1 de febrero, 25 días antes del crimen de Kim Gómez. En aquella ocasión Sabrina Cladera no dispuso ninguna medida de detención contra el menor por el robo de un auto, también en La Plata.

El 1 de febrero de este año el adolescente, que ahora está detenido por el crimen de la pequeña de 7 años, había sido arrestado tras una persecución que comenzó con un robo automotor en las calles 14 y 61, y que culminó en Los Hornos. Junto a ese joven fueron reducidos otros tres cómplices, todos menores de 14,15 y 16 años.

La fiscal del caso era Sabrina Cladera, quien no dispuso ninguna medida de restricción ni de detención, por lo que ordenó la inmediata libertad de todos y que sean restituidos, desde la Comisaría Quinta de La Plata, a sus padres o tutores legales.