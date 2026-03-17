Declaró Cristina Kirchner por la causa Cuadernos: "Si hubiera robado millones no estaría sentada acá"

Este martes por la mañana, l a expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó el domicilio donde cumple la prisión domiciliaria por unas horas para declarar en Comodoro Py en el marco de la "Causa Cuadernos", que investiga hechos de corrupción durante su gobierno.

La ex presidenta Cristina Kirchner calificó como “práctica mafiosa” el proceso de investigación en la Causa Cuadernos y apuntó, directamente, contra el ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, durante su declaración en la sala de audiencias Auditorium -conocida como AMIA- ubicada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.

En la causa se encuentra procesada como la presunta jefa de asociación ilícita y coautora del delito de cohecho pasivo. En este contexto, CFK se presentará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, debido a que se estableció la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio. Las penas por los delitos que se le imputan superan ampliamente los 10 años de cárcel.

“La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, dijo la ex mandataria ante el TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Embed - TOCF N°7 - Causa Fernández

-

Live Blog Post La declaración de Julio de Vido "Voy a prestar declaración muy breve, no voy a responder preguntas", aclaró el exministro de Planificación. "Rechazo total y categóricamente por falsa infundada el requerimiento del Ministerio Público Fiscal y también de la UFI, que personalmente creo que no debería ser parte del proceso", dijo al comienzo de su declaración. de vido y cristina Foto: Infobae. "Creo que evidentemente estamos en una etapa muy preliminar y espero que el juicio se desarrolle con la mayor normalidad posible", sumó. Y aclaró: "Me reservo el derecho de participar en otra etapa del debate y también la posiblidad de que mis abogados puedan intervenir en mi defensa". Acto seguido, la audiencia pasó a un cuarto intermedio.

Live Blog Post "Me puedo morir presa con este sistema y este Poder Judicial" "Me gustaría que me dijeran cómo fue que me pagaron, que me dieron el dinero, cómo fue", expresó sobre el robo de dinero del Estado por el que está acusada. "Me puedo morir presa con este sistema y este Poder Judicial, pero en algún momento créanme que esto se va a terminar", dijo la exmandataria. Por otro lado, argumentó el motivo por el cual no responderá preguntas. "Voy a pensar en responder preguntas el día que algún fiscal, algún juez, cite a Mauricio Macri para hablar de los Parques Eólicos", lanzó. "El día que llamen a algún ministro, al Toto Caputo o alguno de ellos a declarar ante la Justicia por lo que hicieron, ese día les voy a contestar preguntas pero hasta ese día, permitanme no formar parte de este circo", concluyó su alocución.

Live Blog Post "Veo que la sentencia ya está escrita" "Vialidad es un poroto al lado de esto. Esta causa fue pergeñada. Alguien puede pensar que hay un Poder Judicial respetable. Cuando veo lo que dicen y se sigue adelante con el juicio, veo que la sentencia ya está escrita", dijo sobre el caso de los cuadernos de las coimas. La exmandataria se preparó para hacer una alocución que podría durar cerca de una hora y no contestaría preguntas de los jueces, los fiscales y los defensores de los acusados. "No pueden condenar a una persona por ser socia de un empresario y ahora querer condenarla por ser socia de todos los otros empresarios", dijo en referencia a la sentencia de la Causa Vialidad y su supuesto vínculo con Lázaro Báez.

Live Blog Post "Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá" Luego de enumerar diversos hechos a los que calificó de "mafia pura y dura" en la construcción de la Causa Cuadernos, la dirigente política rechazó tajantemente haber recibido un pago de coimas. "Cuándo, cómo, cuánto. Dónde está toda esa plata", inquirió. "Qué es esto de que se robó un PBI. Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá seguramente, sobre todo teniendo en cuenta cierto funcionamiento de la Justicia en la Argentina", lanzó CFK. cristina comodoro py (3)

Live Blog Post Cristina Kirchner denunció que apretaron a empresarios para declarar en su contra En su defensa, la líder del Partido Justicialista cuestionó el proceso por el que es juzgada y advirtió: "hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas". "Construyeron las pruebas, hubo forum shopping, apretaron y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa", planteó Fernández.

Live Blog Post "Son mafiosos", dijio CFK sobre Bonadio y Stornelli En el marco de su declaración, Cristina se refirió a su "injusta condena" por la causa Vialidad y sostiene que "la condenaron sin pruebas", con duras críticas a los jueces de ese caso que tenían un gran vínculo con Mauricio Macri. "Ya no se trata de jueces que no son imparciales, ya no se trata de gente que juega al fútbol y que tiene una familiaridad entre acusado y juzgador", lanzó. "Estamos ante una causa donde el juez de Instrucción Bonadío y fiscal de Instrucción, Carlos Stornelli, son mafiosos", aseveró. Y sumó: "Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales".

Live Blog Post La ex presidenta ya se encuentra en Tribunales Cristina Fernández declarará ante los jueces al igual que el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, otro de los implicados en la causa y que se encuentra en el banquillo de acusados. cristina comodoro py (2)

Live Blog Post Cristina partió rumbo a Comodoro Py Trasladan a Cristina Kirchner a Comodoro Py para que declare en el juicio por la causa Cuadernos de las Coimas. La custodia de la expresidenta la lleva desde su casa en Constitución a los tribunales federales de Retiro. A las 8.40, la exmandataria cruzó el umbral de la puerta y saludó brevemente a la militancia y a sus seguidores, para luego subirse al auto que la lleva rumbo a los tribunales. La Cámpora se concentra frente a la casa de Cristina Kirchner antes de su traslado a Comodoro Py para declarar

Live Blog Post Qué se sabe sobre la Causa de los Cuadernos y el rol de la ex presidenta El juicio por la causa Cuadernos es uno de los expedientes judiciales más extensos vinculados con presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas. La investigación se originó en 2018 a partir de los cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno, en los que se registraban supuestos traslados de dinero vinculados con empresarios contratistas del Estado. cristina causa cuadernos (2) A partir de esos documentos se abrió una investigación judicial que derivó en múltiples procesamientos de exfuncionarios y empresarios. En el juicio oral se analiza la existencia de un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos asociado a contratos de obra pública y otros negocios con el Estado.

Live Blog Post Militantes realizaron una vigilia en el departamento de Cristina Kirchner La militancia kircheneista realizó una vigilia en San José 1111, para acompañar la salida de su departamento hasta Tribunales. Hay presencia de banderas, pasacalles y pintadas callejeras, a la espera de la salida de la exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria en este domicilio, con tobillera electrónica, por la condena por la causa Vialidad. La avenida San Juan, entre Salta y San José, se observa con leyendas de apoyo a la exmandataria exhibidas en pasacalles. “Los pibes siempre vamos a estar”, “Siempre con vos”, “Milei corrupto, queremos a Cristina”, “Te vamos a liberar” y “Jueces corruptos”, son algunos de ellos.

Live Blog Post Previo a su declaración, Cristina criticó a la Justicia: "El show debe continuar" A través de su cuenta de X, CFK cuestionó que la hayan citado de forma presencial en Comodoro Py. También cruzó a Javier Milei por su programa económico. En un extenso mensaje, sostuvo que la medida responde a una búsqueda de impacto mediático. "Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla", escribió. "El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'", escribió. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2033649602747039807?s=20&partner=&hide_thread=false Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

Noticia en desarrollo