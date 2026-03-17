Declaró Cristina Kirchner por la causa Cuadernos: "Si hubiera robado millones no estaría sentada acá"

Este martes por la mañana, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó el domicilio donde cumple la prisión domiciliaria por unas horas para declarar en Comodoro Py en el marco de la "Causa Cuadernos", que investiga hechos de corrupción durante su gobierno.
La declaración de Julio de Vido
"Voy a prestar declaración muy breve, no voy a responder preguntas", aclaró el exministro de Planificación.
"Rechazo total y categóricamente por falsa infundada el requerimiento del Ministerio Público Fiscal y también de la UFI, que personalmente creo que no debería ser parte del proceso", dijo al comienzo de su declaración.
"Creo que evidentemente estamos en una etapa muy preliminar y espero que el juicio se desarrolle con la mayor normalidad posible", sumó. Y aclaró: "Me reservo el derecho de participar en otra etapa del debate y también la posiblidad de que mis abogados puedan intervenir en mi defensa".
Acto seguido, la audiencia pasó a un cuarto intermedio.
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