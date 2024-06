Desaparición de Loan en Corrientes: hallaron pistas claves, detuvieron a tres adultos y declaró el padre

Asimismo, hallaron pistas claves para la causa. Por la Estancia Las Lagunas se encontraron huellas “de pies de un menor”, materia fecal y vómitos, los cuáles serían da corta data, “no más de dos días”.

720 (2).webp La desaparición de Loan volvió a activar el Alerta Sofía.

De este modo, todos los elementos fueron incautados para su próximo peritaje a la espera de saber si lo encontrado corresponde o no al menor desaparecido.

Walter Adrián Maciel, jefe de la comisaría de 9 de Julio, confirmó que las próximas horas serán determinantes y que se harán rastrillajes aun más exhaustivos que los que se hicieron hasta el domingo por la noche.

Desaparición de Loan: habló el padre

El hombre dio detalles acerca de los sospechosos demorados, un tío de Loan y dos amigos de este: “Ellos vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió”.

“Empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, se preguntó varias veces.

Además, sostuvo que hay algo extraño en la causa: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.

El avance de la causa

Durante las últimas horas se impulsó la detención de tres adultos sospechosos, aunque aún no se brindó mayor información al respecto con la intención de no entorpecer la investigación.

Loan es un niño de tez trigueña, delgado, con ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Al momento de su desaparición, vestía una remera negra con letras rosadas que decían “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes. El menor mide aproximadamente 80 centímetros y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza.

nene-5-anos-desaparecido-corrientesjpg.webp

La Coordinadora de Búsqueda de Personas Desaparecidas del ministerio de Seguridad de la Nación, Leticia Risco, afirmó al medio TN que la alerta dura 24 horas y se puede extender por otras 24. “Cuando no surge ninguna hipótesis de la investigación, después de un día intenso de búsqueda, se activa la alerta”, explicó. Y agregó que por la corta edad del chico podría estar perdido, “en un lugar inhóspito”.

La Alerta Sofía comenzó a funcionar en 2018. Desde entonces, se activó solo en cinco oportunidades. Las labores de búsqueda movilizaron a unos 200 policías, quienes realizaron un exhaustivo rastrillaje en un radio de 8 kilómetros, en una zona de montes y lagunas descrita como inhóspita por las autoridades. Equipados con perros, caballos y drones, los efectivos policiales redoblan esfuerzos para dar con el paradero de Loan y regresarlo sano y salvo a su hogar.