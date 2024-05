Desde Córdoba, Javier Milei volvió a convocar al Pacto de Mayo y prometió una baja de impuestos

Live Blog Post

La propuesta del Consejo de Mayo y la baja de impuestos

Durante en acto central por el 25 de mayo en la capital de Córdoba, el presidente Javier Milei anunció este sábado por la tarde que una vez que se defina la suerte de la Ley Bases y se firme el Pacto de Mayo, procederá a bajar impuestos y crear un Consejo de Mayo.

"No puede haber causa legítima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir nuestra Nación. No hay disputa, ni conflicto, ni enfrentamiento que justifique el abandono de la patria; no hay especulación, ni cálculo, ni admisión que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación", sostuvo en su discurso el Presidente.

milei consejo mayo

Milei anunció que "no solo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de mayo sea una realidad en la Argentina, sino que además, luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la Ley Base y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea".

Agregó que "ese consejo de mayo estará integrado por un representante del gobierno nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la cámara de diputados, un representante de la cámara de senadores, un representante de las organizaciones sindicales y un representante del empresariado argentino, y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el acuerdo de mayo."

Durante el discurso, también Milei indicó que "quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que, una vez que estén aprobadas la Ley Bases y el paquete fiscal, el gobierno nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos. Empezando por el impuesto PAÍS, un impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico. Sabemos que esta decisión será difícil para las arcas del Estado Nacional, pero nosotros tomamos un compromiso con el pueblo argentino y les vamos a empezar a devolver los impuestos".