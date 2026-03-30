Desde la cárcel, Lucas Pertossi reveló qué hicieron los rugbiers tras asesinar a Fernando Báez Sosa

El joven pidió la anulación de su condena, afirmó que él no participó del ataque y que solo grabó el momento. La conversación que tuvo con otro de los asesinos.

El exrugbier condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa habló desde la cárcel.

Hace un mes atrás, Lucas Pertossi estuvo nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse que pidió la nulidad de su condena a la Corte Suprema de la Nación , por el crimen en Villa Gesell que tuvo como víctima fatal a Fernando Báez Sosa en 2020. El pedido además se extendía a la realización de un nuevo juicio oral.

Ahora, el exrugbier rompió el silencio y brindó una entrevista desde la cárcel en la que admitió que la estrategia defensiva grupal lo perjudicó y aseguró que él no participó de la brutal golpiza que mató al joven a la salida de un boliche de la ciudad costera.

En un mano a mano con Mauro Szeta para América TV, Pertossi habló sobre la noche del homicidio. "Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa", dijo.

Entre otras de sus confesiones, el exrugbier reveló que fue lo que habló con Máximo Thomsen, condenado a perpetua por el crimen, en la hamburguesería a la que se dirigieron tras la brutal paliza que dejó sin vida a Fernando.

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"Actuamos como si nada hubiera pasado"

Según su testimonio, tras el brutal crimen de Fernando en plena calle, la conversación con Thomsen y los demás no giró en torno a la pelea, sino que se mantuvo en un plano cotidiano. "Hablamos de la noche, de chicas, de cosas normales", aseguró.

Según su versión, en ese momento nadie tomó dimensión de la gravedad de lo ocurrido y todos actuaron como si nada hubiera pasado. Tampoco, según dijo, percibió actitudes extrañas: negó haber visto a alguno de sus amigos con sangre o en estado de nerviosismo.

Para Pertossi, ese comportamiento reflejó una falta total de dimensión sobre la gravedad de lo sucedido. "Actuamos como si nada hubiera pasado", afirmó durante la entrevista.

Lucas Pertossi rompe el silencio a 6 años del crimen

"Una pelea que terminó en tragedia"

Pertossi se encuentra cumpliendo una pena de 15 años de prisión en la Unidad Penal 61 de la provincia de Buenos Aires. Junto a él están Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli. Los últimos dos fueron sentenciados a 15 años igual que él, mientras que el resto a perpetua.

Respecto al juicio que tuvieron apuntó contra su defensa, al señalar que quiso dar su versión desde el inicio del juicio, pero no tuvo la oportunidad. "Me sentí mal defendido", afirmó, marcando distancia con la estrategia que se llevó adelante durante el proceso.

Alegatos crimen Fernando Báez Sosa

"Fue una pelea que terminó en tragedia", afirmó. Y agregó: "Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa". Es por eso que en las últimas semanas, su defensa pidió la nulidad de la sentencia y solicitó un nuevo juicio.

Aunque reconoció la seriedad del hecho, afirmó que no hubo intención de asesinar: “Lo tomo como una tragedia, algo que se fue de las manos”.

La estrategia del abogado de Pertossi, uno de los condenados

Es la Defensoría de Casación bonaerense pidió la nulidad de la condena de Pertossi y la realización de un nuevo juicio oral. A cargo del defensor de Casación, Ignacio Nolfi, indicó que durante todo el proceso se perjudicó el derecho de defensa del imputado.

En el escrito presentado al máximo tribunal, el defensor indicó que la estrategia empleada por el defensor original, Hugo Tomei, constituyó una defensa común para todos los acusados, sin atender las notorias diferencias de hecho, grado de participación y pruebas respecto de Pertossi, lo que generó un grave conflicto de intereses y vulneró garantías constitucionales fundamentales.