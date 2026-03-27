Uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa rompió el silencio desde la cárcel: "Yo nunca lo toqué"

Lucas Pertossi es uno de los condenados por el brutal crimen que terminó con la vida del joven en Villa Gesell. Debe cumplir 15 años de prisión.

Uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa rompió el silencio desde la cárcel

Un mes atrás, Lucas Pertossi fue noticia por conocerse el pedido de la nulidad de su causa a la Corte Suprema de la Nación , por el crimen en Villa Gesell que tuvo como víctima fatal a Fernando Báez Sosa en 2020. Aquel pedido lo lleva adelante su abogado, quien pidió la nulidad de la condena y la realización de un nuevo juicio oral.

Ahora, el ex rugbier rompió el silencio y brindó una entrevista desde la c árcel en la que admitió que la estrategia defensiva grupal lo perjudicó y aseguró que él no participó de la brutal golpiza que mató al joven a la salida de un boliche de la ciudad costera.

En un mano a mano con Mauro Szeta para América TV, Pertossi habló sobre la noche del homicidio. "Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa", dijo. La entrevista saldrá al aire este domingo 29 a las 22 horas.

"Es terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia", agregó. El joven, quien fue condenado al igual que su grupo de amigos, se encuentra cumpliendo una pena de 15 años de prisión en la Unidad Penal 61 de la provincia de Buenos Aires.

Lucas Pertossi rompe el silencio a 6 años del crimen

En su charla, recordó cómo se enteró de que Fernando había muerto en ese brutal ataque grupal. "Se acerca un policía y dice: Chicos, ¿ustedes saben por qué están presos?. 'No', le decimos. 'Ustedes mataron a un pibe', dice. Y cuando me dijo eso se me cayó el mundo entero", explicó sobre aquel día.

La estrategia del abogado de Pertossi, uno de los condenados

Es la Defensoría de Casación bonaerense pidió la nulidad de la condena de Pertossi y la realización de un nuevo juicio oral. A cargo del defensor de Casación, Ignacio Nolfi, indicó que durante todo el proceso se perjudicó el derecho de defensa del imputado.

En el escrito presentado al máximo tribunal, el defensor indicó que la estrategia empleada por el defensor original, Hugo Tomei, constituyó una defensa común para todos los acusados, sin atender las notorias diferencias de hecho, grado de participación y pruebas respecto de Pertossi, lo que generó un grave conflicto de intereses y vulneró garantías constitucionales fundamentales.

Defensoría indica que Pertossi no fue visto golpeando a Fernando Báez Sosa ni tuvo contacto físico alguno con él, intervino en un foco diferente, y su aporte fue calificado sólo como partícipe secundario y no como autor ni coautor del homicidio.

Fernando Báez Sosa

"Pertossi no pudo dar una versión fiel y completa de los hechos"

La Defensoría enfatizó que los hechos atribuidos a Lucas Pertossi, según el propio fallo, fueron "notoriamente distintos" de los otros acusados.

A su vez, Nolfi afirmó que, por consejo de su anterior abogado, el ex jugador de rugby no pudo dar una "versión fiel y completa de los hechos", lo que restringió su derecho de defensa.

También recalcó que en la mayoría de las pruebas recabadas, tanto testimoniales como periciales, no lo asociaron con los golpes letales, ni se hallaron rastros de sangre de la víctima en sus prendas, elementos que en cambio sí aparecieron respecto a otros condenados.