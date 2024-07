Desgarradora despedida al egresado que murió en Bariloche

“¡Leo! No puedo creer, es muy difícil asimilar que ya no vas a estar en clases . Dondequiera que estés quiero que sepas que siempre tendré presente tu autoestima, tu sentido del humor, tu alegría y tu personalidad única. QEPD”, publicó en su Instagram personal la docente Evelin Urunaga.

En ese contexto, escribió un conmovedor posteo: “A los padres y hermana de Leo, mi querida Gio, mis más sentidos pésames. Que Jesús sea quien cuide de sus pensamientos, sentimientos y emociones”.

Despedida del estudiante muerto en Bariloche.jpg

Ambos comunicados fueron con dos imágenes que muestran detalles de la vida del joven fallecido. En una de ellas, el nacido en Brasil, pero criado en Paraguay, portaba una camiseta de Boca Juniors.

Urunaga también le mandó un mensaje a los alumnos del colegio paraguayo al que asistía la víctima: “A todos mis alumnos, les mando un abrazo fuerte. Que Dios sea el centro en sus vidas en este momento. Siempre fueron muy unidos y ahora deben estarlo más que nunca”.

La docente señaló que “la muerte es lo único seguro en la vida” y que “la vida tiene un ciclo y cuando este concluye que no hay manera de frenarlo”. “Pero esto no significa que no duela. Perder a alguien es uno de los momentos más dolorosos que se pueden vivir”, agregó.

La profesora de inglés del colegio paraguayo se mostró consternada por la trágica pérdida del joven que disfrutaba de su viaje de egresados cuando cayó del sexto piso del hotel Eco Ski, ubicado a solo 150 metros del centro cívico de San Carlos de Bariloche.

Despedida del joven muerto en Bariloche.jpg

Para cerrar la emotiva despedida de Leonardo Rainha de Castro, Urunaga replicó un pasaje de la biblia: “Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar; un tiempo para matar, y un tiempo para sanar; un tiempo para destruir, y un tiempo para construir; un tiempo para llorar, y un tiempo para reír; un tiempo para estar de luto, y un tiempo para saltar de gusto”.

Qué reveló la autopsia del egresado muerto en Bariloche

La autopsia concluyó que falleció a causa de las graves heridas que produjo la caída y que no tenía lesiones previas.

El impactante episodio ocurrió pasadas las 22.30 en el hotel Eco Ski, ubicado en la calle Quaglia al 200, a unos 150 metros del Centro Cívico de Bariloche. Allí el joven quedó inconsciente producto del fuerte impacto y fue atendido en el lugar por personal de una empresa privada de salud.

Luego de realizarle los primeros auxilios en el lugar, los médicos trasladaron al menor a un sanatorio de la zona, donde finalmente falleció unas horas después. Este martes por la noche se conocieron los resultados de la autopsia.

carta despedida estudiante Bariloche.jpg

El informe preliminar indica que Rainha de Castro falleció a causa de la caída y que su cuerpo no presentaba lesiones previas al incidente, según consignó el medio local Diario de Río Negro. De esta manera, pierde fuerza la idea de que había sido atacado antes de caer del sexto piso.

Los compañeros del chico señalaron ante el fiscal Isla que Rainha de Castro estaba solo en la habitación cuando ocurrió el incidente y comentaron que estaba deprimido desde dos días antes del hecho.

El dato clave que podría generar un giro en la causa es que el joven no estaba hospedado en el hotel desde donde cayó. Según publicó el portal El Cordillerano, la Justicia confirmó que se alojaba en otro establecimiento ubicado sobre la calle San Martín, junto a sus compañeros de curso.