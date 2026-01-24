Detienen a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

La causa penal por el asesinato del adolescente de 15 años en Santa Fe suma un nuevo giro con la detención de una adulta vinculada a la investigación.

La investigación por el brutal crimen de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe , cuyo video del crimen se viralizó en redes y medios, sumó un nuevo capítulo con la detención de la madre de la principal acusada , informaron fuentes judiciales.

El caso, que ya había generado un fuerte impacto público por la difusión de las imágenes y la participación de menores inimputables, reactivó también el debate político sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina.

En las últimas horas, fue detenida la madre de Milagros A. , la adolescente que se encuentra alojada en un instituto de menores en Rosario por su presunta participación en el homicidio de Monzón, ocurrido el 18 de diciembre pasado en la ciudad de Santa Fe. La medida fue adoptada tras la recolección de pruebas que la ubicarían como posible partícipe del hecho , aunque no como autora material.

El fiscal de Menores a cargo de la causa decidió la aprehensión luego del análisis de distintos elementos probatorios, entre ellos registros vinculados a la investigación, señalaron fuentes del expediente. La detención fue confirmada por Bruno Rugna, abogado de Romina, la madre de la víctima, quien también presentó denuncias relacionadas con la circulación del video del crimen y aportó números telefónicos desde los que se habrían enviado amenazas.

crimen jeremias monzon

En la causa también están imputados otros dos menores de 14 años, señalados como autores materiales del homicidio, que fueron restituidos a sus familias pese a ser inimputables y hoy se encuentran bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez en el marco de sus obligaciones escolares.

Se reabre el debate sobre la edad de imputabilidad

El horror y la difusión del video del crimen, que muestra el ataque a Monzón con extrema violencia, reavivaron la discusión pública y política sobre la edad mínima a partir de la cual un menor puede ser juzgado penalmente. Actualmente, la ley argentina establece esa edad en 16 años. En el caso de Monzón, dos de los tres implicados tienen 14 años y no son punibles, lo que motivó fuertes cuestionamientos en sectores del gobierno y de la oposición.

En la reforma del Código Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional se contempla bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque esta modificación no fue incluida en el llamado a sesiones extraordinarias por decreto presidencial. Fuentes del Ejecutivo indicaron a este medio que la discusión podría adelantarse en las próximas reuniones de la mesa chica política, planificadas para cuando comiencen las sesiones ordinarias.

Dirigentes como la senadora Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro intensificaron sus pedidos en ese sentido, argumentando que la legislación actual deja “impunes” a menores que cometen delitos graves.

Contexto del caso

El cuerpo de Jeremías Monzón fue hallado el 22 de diciembre en un predio cercano al estadio de Colón, en la zona del barrio Chalet de Santa Fe, con múltiples heridas cortopunzantes, luego de haber desaparecido cuatro días antes. El caso tomó notoriedad nacional tras la viralización de un video grabado por los agresores, que muestra el ataque al adolescente y desató la indignación de la familia y de amplios sectores de la sociedad.

La viralización del material audiovisual también impulsó a la familia de la víctima a anunciar acciones legales para impedir su difusión, con la presentación inminente de una medida cautelar ante la Justicia para frenar su circulación en medios y plataformas digitales.