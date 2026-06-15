Detienen a una mujer acusada de envenenar al empresario amigo de Martín Menem

La mujer, identificada como Analía Olmedo, fue arrestada en José C. Paz por efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

En el marco de la investigación por la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza , el empresario amigo de Martín Menem , la Justicia detuvo este lunes a una mujer señalada como la presunta responsable del envenenamiento.

Se trata de Analía Olmedo , quien fue arrestada en José C. Paz durante un operativo realizado por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad .

La sospechosa fue captada por las cámaras al salir del edificio donde murió Osorio Peñaloza y las autoridades la califican como “autora material del homicidio” . En las próximas horas, la mujer será indagada por la jueza nacional en lo criminal y correccional Paula González, quien interviene en la causa.

La acusada fue capturada en la esquina de las calles Serrano y Solís, en un procedimiento solicitado por el fiscal encargado del caso, Eduardo Cubría.

El crimen del empresario

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un empresario de 46 años y de nacionalidad venezolana, fue encontrado muerto el lunes pasado en su departamento sobre la avenida Díaz Vélez, en el barrio de Almagro.

amigo martin menem

Sus allegados alertaron a las fuerzas de seguridad porque no respondía los llamados telefónicos desde hacía varios días. Al ingresar al lugar, los efectivos constataron su fallecimiento. Según los primeros reportes policiales, el cuerpo fue encontrado semidesnudo y, a simple vista, no presentaba signos visibles de violencia o criminalidad.

Quién era Daniel Antonio Osorio Peñaloza

Osorio Peñaloza, recibido en la Universidad Yacambú de Venezuela, se desempeñaba como gerente general de GenTech Argentina S.A., una reconocida firma dedicada a la producción y comercialización de suplementos dietarios y nutrición deportiva. Esta compañía fue fundada y desarrollada por el propio Martín Menem antes de volcarse de lleno a la actividad política de la mano de La Libertad Avanza.

El mensaje de Martín Menem

Tras el impacto de la noticia y de las versiones que comenzaron a circular sobre su presencia en el lugar del hecho, Martín Menem publicó un extenso mensaje en su cuenta de la red social X para despedir a su socio.

“La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”, expresó el dirigente riojano.

Embed La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme… — Martin Menem (@MenemMartin) June 9, 2026

En su mensaje, Menem explicó detalladamente cómo se enteró del trágico suceso y justificó los motivos por los cuales se dirigió al departamento de Almagro mientras se realizaban los operativos policiales.

“Ante las versiones que comenzaron a difundirse en las últimas horas, quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia”, escribió Menem en X.

El diputado libertario añadió que permaneció en el edificio profundamente conmovido y que su asistencia se debió estrictamente a un lazo afectivo: “Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”.

Para finalizar, el titular de la Cámara baja pidió cautela a la opinión pública y exigió prudencia en el tratamiento de la información para no entorpecer el proceso legal: “Hoy existe una investigación judicial en curso para determinar qué fue lo que ocurrió. Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos”.