Video: desesperada búsqueda de una embarcación desaparecida con cinco hombres en el Río de la Plata

La embarcación había partido desde Hudson para una jornada de pesca deportiva. Prefectura Naval encabeza la búsqueda.

La Prefectura Naval Argentina lleva adelante la búsqueda de una embarcación con cinco tripulantes desaparecida en el Río de la Plata.

La Prefectura Naval Argentina mantiene un intenso operativo de búsqueda en el Río de la Plata para hallar a una embarcación desaparecida con cinco hombres a bordo . La lancha había zarpado durante la mañana del domingo desde la costanera de Hudson con el objetivo de realizar pesca deportiva de pejerrey , pero desde entonces no se tienen noticias sobre sus ocupantes.

Fuentes oficiales informaron que el barco zarpó en la mañana del domingo desde la costanera de Hudson, provincia de Buenos Aires, y no regresó a puerto.

Todo se inició con un llamado por parte de personal del Camping Hudson, en donde Ricardo, hermano de dos de los tripulantes, alertó que la embarcación “Chamigo-Ho” había partido durante la mañana con destino a la franja costera del Río de la Plata para realizar pesca deportiva de pejerrey y que no había vuelto.

De acuerdo a lo que indicaron, la alarma surgió cuando se hizo de noche y notaron que los hombres no habían regresado al lugar donde habían dejado estacionados sus vehículos.

Intenso operativo en el Río de la Plata buscan una embarcación deportiva que desapareció con cinco hombres a bordo

La Autoridad Marítima nacional puso en marcha de manera inmediata un despliegue por tierra, agua y aire: hablitó un bote semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, una aeronave y medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

En ese sentido, detallaron que contaban con experiencia en la materia y llevaban elementos de seguridad, entre ellos, chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS.

Además, se realizaron reiterados intentos de comunicación telefónica con los tripulantes y llamados por radiofrecuencia VHF, pero hasta el momento no se obtuvieron respuestas.

Los tripulantes son cinco hombres mayores de edad, varios de ellos con amplia experiencia en navegación.

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Se trata de Carlos Alberto Kovach, de 60 años y su hermano Claudio Alejandro Kovach, de 50 años; Damián Giubu, de 42 años; Diego Alejandro Boscardín, de 28, y Sebastián Romegialli, cuya edad no trascendió.

Familiares de los navegantes radicaron la denuncia ante la comisaria jurisdiccional, por lo que en la causa de “averiguación por paradero” interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la Dra. Silvia Noemí Borrone.

Otro operativo de búsqueda en el Río de la Plata

En el mes de Abril, la Prefectura Naval Argentina (PNA) había desplegado un operativo para encontrar a dos pescadores desaparecidos, José Luis Herrera (45), y Alcides Ledesma Patiño (47), lamentablemente ambos fueron hallados muertos.

Fuentes de PNA precisaron que los restos de Herrera fueron hallados a unos 6 kilómetros aguas adentro, a la altura de Rada La Plata, una bahía natural en el Río de la Plata, a la altura de la zona costera que posee la localidad de Punta Lara, partido bonaerense de Ensenada.

Pescadores búsqueda Los dos conocían la zona ya que salían a pescar con frecuencia.

Una vez consumado el hallazgo, personal de PNA desembarcó en el Puerto de La Plata y entregó el cuerpo a la Policía Bonaerense, la fuerza encargada de trasladar los restos a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, donde la familia de los pescadores había radicado la denuncia por averiguación de paradero, para el posterior reconocimiento por parte de la familia.

Los hombres habían ingresado a las aguas a la altura de Parque del Río de Villa Domínico, partido de Avellaneda, con condiciones meteorológicas adversas y ráfagas de viento intenso que dificultaron las tareas de búsqueda en la zona ribereña que incluye las costas de Quilmes y La Plata.l