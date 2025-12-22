Dictan conciliación obligatoria para los controladores aéreos y se normalizan los vuelos

Con esta medida, el Gobierno busca garantizar la normal operación de los vuelos en la antesala de las Fiestas.

Con el Gobierno se garantiza la normalización de los vuelos nacionales.

En un intento por evitar complicaciones en los vuelos durante las Fiestas de Fin de año, el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos . La medida dejó sin efecto las protestas previstas para este jueves 18 de diciembre, que incluían acciones gremiales entre las 16 y las 19, en el marco de un reclamo salarial impulsado por el sindicato.

Las medidas de fuerza impulsadas por el gremio ATEPSA iniciaron el miércoles 17 y se iban a extender hasta el lunes 29 de diciembre , con interrupciones programadas en distintos días y horarios que afectaban tanto a vuelos nacionales como internacionales.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación ( ATEPSA ) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea ( EANA S.E. ), a solicitud de esta última, frente al rechazo del ofrecimiento formulado por la empresa”, anunció el Gobierno en un comunicado.

Según detalló el mensaje, la conciliación comenzará a regir este martes a las 8 de la mañana y establece un plazo de 15 días para “retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto”.

controladores aereos paro

“En este marco, se intima a ATEPSA y, por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual durante la vigencia del período conciliatorio”, remarcaron.

Asimismo, la cartera laboral convocó a las partes a retomar las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo “con el objetivo de propiciar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento del servicio”.

La resolución que firmó la Secretaría de Trabajo planteó: “Resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado, en el marco de la competencia de esta Autoridad”.

“Que, en circunstancias como la presente, debe otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar. En este sentido, y por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente”, agregó.

controladores aéreos

Desde ATEPSA iniciaron el plan de lucha argumentando que existen acuerdos salariales y laborales incumplidos, firmados tras las paritarias cerradas hace más de tres meses.

El Ministerio de Trabajo ya estaba al tanto del conflicto desde agosto, cuando se dictó la conciliación obligatoria. Sin embargo, ante la falta de avances, el gremio decidió retomar las medidas de fuerza.

Entre los principales reclamos del sindicato se encuentran los incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo, falta de diálogo por parte de EANA, reclamo por despidos sin causa y deterioro del salario del sector, entre otras.