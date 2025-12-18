Otra jornada con vuelos suspendidos y cancelados: qué días y horarios habrá paro

La protesta mantiene en vilo a miles de pasajeros. Alcanza a vuelos de cabotaje e internacionales.

El conflicto entre los controladores aéreos y las autoridades suma este jueves una nueva jornada de paro que vuelve a complicar el funcionamiento de los aeropuertos del país. La medida fue confirmada por el gremio de ATEPSA después del fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) .

Según precisaron desde el gremio, y tal como sucedió el miércoles, se prevén franjas horarias sin servicio que afectarán principalmente a los vuelos nacionales , con posibles demoras y cancelaciones a lo largo de los próximos días .

El paro comenzó ayer y se extenderá hasta el lunes 29 de diciembre , con interrupciones programadas en distintos días y horarios que afectarán tanto a vuelos nacionales como internacionales.

Qué días y horarios habrá paro de controladores aéreos

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: vuelos nacionales afectados en todo el país.

vuelos nacionales afectados en todo el país. Martes 23 de diciembre, de 19 a 22: interrupción de vuelos con destino nacional.

interrupción de vuelos con destino nacional. Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: vuelos con destino internacional interrumpidos.

vuelos con destino internacional interrumpidos. Lunes 29 de diciembre, de 08 a 11: interrupción total del servicio, tanto vuelos nacionales como internacionales.

Desde el gremio aseguraron que el paro afectará solo a despegues de aeronaves, ya que durante las medidas no se otorgarán autorizaciones desde tierra ni se recibirán o transmitirán planes de vuelo.

Por qué hay paro de controladores aéreos

ATEPSA sostiene que existen acuerdos salariales y laborales incumplidos, firmados tras las paritarias cerradas hace más de tres meses.

Entre los principales reclamos del sindicato se encuentran:

Incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo.

Falta de diálogo por parte de EANA.

Reclamo por despidos sin causa.

Deterioro del salario del sector.

El Ministerio de Trabajo ya estaba al tanto del conflicto desde agosto, cuando se dictó la conciliación obligatoria. Sin embargo, ante la falta de avances, el gremio decidió retomar las medidas de fuerza.

Desde el gremio aclararon que, “continuarán las medidas legítimas de acción sindical a partir del 17 de diciembre en los días y horarios publicados, afectando directamente los vuelos con destinos nacionales y destinos internacionales, en todos los aeropuertos del país".

En un comunicado que compartieron la semana pasada en redes sociales, el sindicato argumentó: "Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".

Por parte de EANA, respondieron a la medida con un contundente rechazo a través de un texto publicado en su sitio web, en donde calificaron de inadmisible la decisión con la que "pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, en el que los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos".

Qué vuelos no estarán afectados por el paro de controladores

Desde les gremio ATEPSA informaron que durante las jornadas de protesta y movilización habrá ciertos vuelos que quedarán fuera de las demoras y cancelaciones, estos son: