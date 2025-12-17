Vuelos cancelados y demorados: más de 24 mil pasajeros afectados por el paro de controladores aéreos

El gremio comenzó este miércoles una medida de fuerza que se extenderá durante varios días y afectará vuelos durante las fiestas de fin de año.

Tal como se anunció, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de controladores aéreos, comenzó este miércoles con un cronograma de paros que afectarán tanto a vuelos nacionales como internacionales durante los próximos días.

Las medidas de fuerza decidieron profundizarse luego de l fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea ( EANA). El cronograma afectará también los vuelos entre las fiestas de fin de año.

Esta medida se da tras el fracaso en las negociaciones salariales, la reincorporación de trabajadores despedidos, revisión del monto por refrigerio y respuesta de 60 reclamos operativos. En este sentido, es que este miércoles a las 8 horas comenzó el paro de controladores.

Días y horarios del paro

Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

afectación de los despegues de vuelos con destino nacional. Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

afectación de los despegues de vuelos con destino nacional. Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

afectación de los despegues de vuelos con destino nacional. Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país. Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Mientras la medida de fuerza de este miércoles se lleva adelante, prevista inicialmente entre las 8 y las 11 horas, se desarrolla mientras la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para las 10 con el objetivo de destrabar el conflicto salarial que mantiene enfrentados al gremio y al Gobierno nacional.

ante la falta de respuestas de EANA, a partir del 17 de diciembre continúan las medidas legítimas de acción sindical, afectando vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país.

Desde hace meses denunciamos la ausencia de diálogo,…



El sindicato apuntó contra EANA por "una intransigencia brutal y ausencia de diálogo"

Desde el gremio aclararon que el paro afectará sólo a los despegues de aeronaves, ya que durante las medidas de fuerza no se otorgarán autorizaciones desde tierra ni se recibirán o transmitirán planes de vuelo.

"Continuarán las medidas legítimas de acción sindical a partir del 17 de diciembre en los días y horarios publicados, afectando directamente los vuelos con destinos nacionales y destinos internacionales, en todos los aeropuertos del país", ratificaron.

En un comunicado que compartieron la semana pasada en redes sociales, el sindicato argumentó: "Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".

Por parte de EANA, respondieron a la medida con un contundente rechazo a través de un texto publicado en su sitio web, en donde calificaron de inadmisible la decisión con la que "pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, en el que los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos".