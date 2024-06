Diputados aprobó la ley Bases, Ganancias y Bienes Personales

Live Blog Post

Nadia Márquez (LLA): “La victoria no procede del número de soldados sino de las fuerzas del cielo”

La diputada nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez celebró hoy la inminente aprobación definitiva de la Ley Bases y parafraseó al presidente Javier Milei al sostener que "la victoria no procede del número de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”

Al exponer en el recinto, la neuquina defendió también el paquete fiscal y los capítulos vinculados a la reposición del impuesto a las Ganancias y la rebaja de Bienes Personales, que fueron rechazados en el Senado.

Al hacer referencia a una posible judicialización de esos capítulos, Márquez subrayó que “esta ley tiene sustento, legitimidad, legalidad y tiene beneficios para los argentinos”.

"Quizás a algunos les gustan los resultados, quizás para otros no les sea de su agrado. Este bloque lo ha dado todo, otros bloque dialoguista nos acompañaron - no a nosotros sino a las ideas- con otros bloques costó más pero hemos hablado. Hoy ratificamos que la victoria no procede del número de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”, coronó.