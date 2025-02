Dónde está Lian: Interpol declaró alerta amarilla por el nene desaparecido

busqueda lian interpol

En el anuncio divulgado en el sitio oficial de Interpol, figuran la fecha de nacimiento del menor, el lugar y la fecha de la desaparición, la estatura, el color del pelo y los ojos y las identidades de sus progenitores.

Los fiscales de la causa, Nicolás Gambini e Isabel Reyna, solicitaron la medida, luego de un pedido del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

Por otra parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, desmintió que se haya encontrado un short perteneciente a Lian Gael Flores Soraire, el menor de tres años que desapareció hace tres días en la localidad de Ballesteros Sud.

"No se encontró ropa en ningún rastrillaje", sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa.

Renunció la abogada de la familia de Lian Flores

La abogada de la familia de Lian Flores, el niño desaparecido en la provincia de Córdoba, renunció al patrocinio tras plantear una serie de cuestionamientos contra la fiscalía de Bell Ville.

Romina Romano, quien era abogada de los padres de Lian, informó que este martes dejó su defensa luego de un pedido de la fiscalía que no cayó bien en el entorno del pequeño.

La abogada contó en medios radiales que los padres de Lian declararon durante 10 horas y que tras salir señalaron que desde la fiscalía le pidieron que no dieran más declaraciones a la prensa.

"Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho", manifestó Romano, quien además sumó que a casi 72 horas de la desaparición todavía "la fiscalía no nos trasladó ninguna hipótesis".

#URGENTE CASO LIAN | Asume la defensa de la familia el abogado Dario Ballini. — Ale García Krizanec (@alegkrizanec) February 25, 2025

"Pienso que alguien lo tiene", sostuvo el padre de Lian.

El padre de Lian sostuvo que piensa que a su hijo "alguien lo tiene" y que le "duele mucho" la situación en la que están viviendo.

"Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció", dijo el hombre en diálogo con El DoceTv.

Al finalizar expresó: "Yo pido que aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o que se yo pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo".