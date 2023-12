Economistas estiman que la pobreza podría terminar en el 50% este año

Por otro lado, la indigencia alcanzó al 9,6% y la calidad de empleo cayó a los niveles más bajo de la serie que el ODSA mide desde 2004, con un 33,1% de la población económicamente activa mayor de 18 años en condición de desempleo (8,8%) o de subempleo inestable (24,3%).

A diferencia de las estimaciones que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que mide pobreza solo por ingresos, la UCA incluye otras dimensiones, como ser barrio donde viven las familias, acceso a servicios públicos, calidad de educación y hasta si tienen tiempos libres.

Marí considera que en la metodología del INDEC “aparecen argentinos que si bien no tienen acceso a servicios básicos, educación o salud pública, de repente tienen nivel de ingresos que no son pobres”. Marí considera que en la metodología del INDEC “aparecen argentinos que si bien no tienen acceso a servicios básicos, educación o salud pública, de repente tienen nivel de ingresos que no son pobres”.

El organismo estadístico establece como medida estándar a la de un adulto de unos 30 años y la cantidad mínima de calorías necesarias que necesita consumir por día para hacer movimientos moderados. Sobre la valorización de esa medida, se estiman las canastas. Para el caso de una familia de dos adultos y dos niños en edad escolar se requieren ingresos por mes de $345.295 pesos para no ser pobres.

Pobreza estructural

En ese sentido, sostuvo que “parecería ser pobreza estructural entre el 30% y 35%” “Es lo que se ha convertido la Argentina y la coyuntura aporta unos puntos más”, explicó..

Recientemente, el presidente Alberto Fernández relativizó los datos de pobreza al destacar que durante su gobierno se generó empleo registrado.

Al respecto, el profesional de Libertad y Progreso indicó que “la gran tragedia argentina es la de un país que tiene trabajadores pobres”, porque “con una inflación altísima, los salarios nunca acompañan y una economía que funciona mal que no incentiva la inversión”.