El arquero del Gobierno: Guillermo Francos resistió en Diputados, sin despejar las dudas

Antes de sentarse en el estrado para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos esperó dos horas detrás de los cortinados rojos, antes de entrar al recinto de la Cámara de Diputados . Fue citado para una interpelación que duró casi 10 horas , donde puso a prueba su capacidad de hábil declarante. Tal como había anticipado, el ministro coordinador no tenía previsto decir nada nuevo sobre la criptomoneda $Libra . Por el contrario, se esforzó en poner la cara, afrontar las críticas opositoras, atajar todos los penales posibles y no aportar ni un solo dato.

El ministro coordinador asistió en silencio al debate previo a su entrada al recinto . Los diputados estuvieron dos horas discutiendo qué hacer con los que habían pegado el faltazo . Tanto los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como de Economía, Luis "Toto" Caputo , no fueron. Se escudaron en problemas de agenda, pero ofrecieron contestar por escrito. Roberto Silva , presidente de la Comisión Nacional de Valores, fue también parte de las inasistencias y posiblemente sea uno de los primeros citados por la comisión investigadora que comenzará a funcionar este miércoles. Sobre el final de la sesión, fue aprobada una nueva citación para los dos ministros: deberán comparecer el próximo 14 de mayo.

Una y otra vez Francos se encargó de desvincular por completo al Gobierno de la criptomoneda , pero en especial, se enfocó en sacar del camino al presidente Javier Milei y a su hermana Karina , al frente de la secretaría General de la Presidencia y apuntada como un nexo entre ambos y el criptoempresario Hayden Mark Davis , que reside en Estados Unidos. Sn embargo, no pudo aportar detalles sobre las reuniones que mantuvieron con el empresario Mauricio Novelli , el otro implicado en la presunta estafa que investiga la justicia federal y también la de Estados Unidos.

Un espacio misterioso y de especulación

A pesar de eludir las preguntas, el ministro coordinador no pudo explicar qué sucedió entre la aparición del tuit que lanzó el presidente y las cinco horas que transcurrieron hasta que fue borrado. En ese lapso, el valor de la criptomoneda se derrumbó y dejó pegado al Gobierno en un caso que recién está dando sus primeros pasos en la Justicia. En Diputados, la interpelación de este martes le permitió a Francos eludir los principales interrogantes que tenía la oposición, aunque asistió uno de los cuatro funcionarios citados. ¿Qué habría pasado si hubieran ido Caputo y Cúneo Libarona? Los debates, las chicanas y los cruces se habrían extendido por 24 horas.

Los detalles que Francos no quiso aportar fueron los principales costados débiles de la autodefensa que habían preparado en la Rosada. El ministro se viene preparando hace más de un mes, porque desde entonces la oposición busca interpelarlo. Tal como contó LMNeuquén, la idea del oficialismo fue adelantar su visita para brindar informes sobre la gestión del Gobierno y desarticular la interpelación. Fue una propuesta del bloque del radicalismo, conducido por Rodrigo De Loredo, pero el plan falló.

guillermo francos diputados interpelacion

En las últimas dos semanas, Francos asistió dos veces a Diputados: la primera para cumplir con el artículo 101 de la Constitución y la segunda fue este martes. En ambas oportunidades, Francos sumó casi 24 horas de debates y respuestas ante los diputados, aunque se trata de un funcionario que no forma parte del "triángulo de hierro" que Milei comparte con su hermana Karina y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Quizás por eso, Francos pudo moverse con mayor ductilidad ante las preguntas. Porque se había preparado con tiempo para eludirlas y porque es posible que no conozca parte de una trama que surge directamente del entorno más íntimo del presidente.

Interpelación, una instancia legal poco usada

Francos aseguró que hay que esperar a la Justicia e insistió que en las últimas décadas no fueron creadas instancias similares para investigar hechos probados de corrupción. La demora de los tribunales federales en la previa de las elecciones puede ser una ventaja por ahora o un plazo fijo riesgoso camino hacia octubre.

El principal objetivo de la Casa Rosada es que el tema no escale ni se vuelva a instalar en la agenda pública. La interpelación de este martes fue un riesgo para el Gobierno que Francos pudo atajar con oficio. Fue el primer ministro interpelado en treinta años y su comparecencia fue parte de una táctica del oficialismo para evitar que fuera citada Karina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1917400148063236467&partner=&hide_thread=false Por primera vez en casi 30 años, el Congreso interpela a un ministro. Mientras hoy se busca instalar un caso sin sustento, traigo a la memoria de los diputados causas graves de corrupción investigadas, juzgadas e incluso algunas con condena firme, en las que el kirchnerismo… pic.twitter.com/nCUCymh6XG — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) April 30, 2025

Las interpelaciones están previstas por el artículo 71 de la Constitución, pero no hay un castigo claro ante su incumplimiento. Una alternativa podría ser el incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque las consecuencias son políticas. En este caso, el Gobierno sigue sin pagar costos por la presunta estafa y expuso a un jefe de Gabinete que podría estar transitando la última etapa de su función. El próximo capítulo se escribirá este miércoles, con la constitución de la comisión investigadora y la elección de sus autoridades.

El oficialismo buscó por distintos medios evitar arranque. Por una interpretación de la resolución que la creó, actualmente tiene 28 integrantes. Habría 14 a favor de investigar y otros 14 no quieren perjudicar al Gobierno. En ese equilibrio late el futuro de la comisión, porque si no asoman acuerdos, los 90 días de funcionamiento que tiene previsto podrían transcurrir en la intrascendencia. Ahí radica al mayor deseo del Gobierno: que no pase nada.