El Congreso prepara la Comisión Bicameral que tratará el DNU

Pese a que el Gobierno no incluyó el DNU en la convocatoria de sesiones extraordinarias, ese organismo parlamentario puede conformarse y tratarlo, así como también emitir dictamen. Sin embargo, hay debate en torno a si lo puede tratar o no en el recinto de sesiones por no haber sido incluido en el llamado a este período, que se extenderá desde el martes hasta el 31 de enero.