El clima en Neuquén

icon
19° Temp
32% Hum
en vivo economía LA MAÑANA | NEUQUEN - 17 de septiembre de 2025 - 15:10

El dólar sigue cayendo al igual que el riesgo país: cómo cerró este miércoles 24 de septiembre

Este miércoles, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció cuál sería el monto de ayuda financiera que enviaría al gobierno de Javier Milei.

El dólar con tendencia bajista en los mercados

El dólar con tendencia bajista en los mercados

EN VIVO

La cotización del dólar oficial arrancaba este miércoles en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en Banco Nación. Y finalmente cerró en 1.360 pesos.

De esta manera, la moneda estadounidense consolidó la tendencia bajista que inició el lunes, luego de haber recibido el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de retenciones para granos y carnes avícolas y bovinas.

--

Live Blog Post

Cerró a la baja el dólar

El dólar oficial cayó 1,81 por ciento y cerró a 1.360 pesos. Y el blue, cotizaba en 1.405 pesos.

Por su parte, los dólares financieros cayeron entre 0,6% el CCL y 1,35 el MEP. De esta manera, la cotización quedaba en 1.399,10 pesos y $1.378,92, respectivamente.

Finalmente, el dólar mayorista, determinante para las bandas de flotación de la moneda extranjera, quedaba en 1.336 pesos, tras una caída este miércoles del 2,41 por ciento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1970913290256842889&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El dólar en $1.380

La moneda extranjera había subido 10 pesos en su modalidad oficial, en tanto que el dólar blue cotizaba en 1.390 pesos. El mayorista permanecía en alrededor de 1.367 pesos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1970869965654999337&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El Riesgo País se desploma a 839 puntos y el dólar mantenía su valor

El mercado financiero reacciona en forma positiva al anuncio de apoyo financiero del gobierno de Donald Trump a la Argentina. Los bonos de la deuda pública se disparan más de 7% y el Riesgo País se desploma a 839 puntos.

Las acciones suben 6% y los ADRs en Nueva York también operan con marcadas subas.

En tanto, el dólar oficial cotizaba a 1.370 pesos en el Banco Nación. En tanto, el blue se ubicaba en 1.410 pesos, mientras que los financieros como el dólar MEP estaba a $1.383,42 y el CCL a 1.395,37 pesos.

El dólar mayorista bajaba 2,4 por ciento y cotizaba en 1.335 pesos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1970853464423948656&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El mensaje de Toto Caputo

El ministro de Economía celebró el posteo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien adelantó que se negocia 20 mil millones de dólares como ayuda financiera para el gobierno de Javier Milei.

"Empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!", sostuvo Caputo en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1970828633527791739&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Baja el dólar oficial

En la primera media hora del miércoles, el dólar oficial en las pizarras del Banco Nación, caía 30 pesos, y se ubicaba en 1.350 pesos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1970841449735541178&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Javier Milei agradeció el apoyo de Estados Unidos

El presidente Javier Milei destacó en sus redes sociales "el firme apoyo y la confianza" de la administración de Donald Trump.

"Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos", dijo el jefe de Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1970836669478670557?t=RoDBOPTwAg-p44ivm82TRg&s=08&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Cómo abrió el dólar

El dólar abrió este miércoles a 1.385 pesos en las pizarras del Banco Nación. El blue se ubicaba en 1.410 pesos, mientras que el mayorista cotizaba alrededor de 1.369 pesos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1970835622849073528&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Fuerte caída del riesgo país

El riesgo pais cayó 179 puntos, luego del anuncio realizado por Estados Unidos, sobre las negociaciones por el swap que entregará la administración Trump al gobierno de Javier Milei.

Este miércoles, antes del inicio de la jornada bursátil, se ubicaba en los 879 puntos. Días atrás había subido hasta 1.500.

Live Blog Post

Estados Unidos adelantó que negocia un swap de US$20.000 millones

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina que servirá para garantizar el pago de la deuda.

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló el funcionario.

La modalidad de swap lleva a que el acuerdo no tenga que pasar por el Congreso Nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1970821535507026177&partner=&hide_thread=false

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso