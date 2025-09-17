El dólar sigue cayendo al igual que el riesgo país: cómo cerró este miércoles 24 de septiembre

Live Blog Post

Cerró a la baja el dólar

El dólar oficial cayó 1,81 por ciento y cerró a 1.360 pesos. Y el blue, cotizaba en 1.405 pesos.

Por su parte, los dólares financieros cayeron entre 0,6% el CCL y 1,35 el MEP. De esta manera, la cotización quedaba en 1.399,10 pesos y $1.378,92, respectivamente.

Finalmente, el dólar mayorista, determinante para las bandas de flotación de la moneda extranjera, quedaba en 1.336 pesos, tras una caída este miércoles del 2,41 por ciento.