El dólar sigue cayendo al igual que el riesgo país: cómo cerró este miércoles 24 de septiembre

La cotización del dólar oficial arrancaba este miércoles en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en Banco Nación. Y finalmente cerró en 1.360 pesos.
Cerró a la baja el dólar
El dólar oficial cayó 1,81 por ciento y cerró a 1.360 pesos. Y el blue, cotizaba en 1.405 pesos.
Por su parte, los dólares financieros cayeron entre 0,6% el CCL y 1,35 el MEP. De esta manera, la cotización quedaba en 1.399,10 pesos y $1.378,92, respectivamente.
Finalmente, el dólar mayorista, determinante para las bandas de flotación de la moneda extranjera, quedaba en 1.336 pesos, tras una caída este miércoles del 2,41 por ciento.
