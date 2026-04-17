El dramático relato del adolescente apuñalado por su novia en la escuela: el preocupante antecedente

El menor de 15 años señaló que había comenzado una relación con la agresora hace una semana. Recibió puñaladas en el cuello y espalda.

El enojo de la madre del adolescente con el colegio y la agresora: "Siento que lo quiso matar".

Un violento ataque tuvo lugar en una escuela secundaria. Allí, una adolescente apuñaló varias veces a un compañero y tuvo que ser derivado de urgencia al hospital local.

Según las primeras informaciones, la adolescente de 14 años apuñaló cuatro veces - en el cuello y la espalda - al joven de 15, identificado como Luciano, con quien mantenía una relación de noviazgo . El salvaje hecho ocurrió en la localidad de San Martín, provincias de Buenos Aires.

Tras el ataque, el menor tuvo que ser derivado rápidamente al hospital local para atender sus heridas. Afortunadamente, sólo recibió algunas heridas superficiales y puntos , pero se encuentra fuera de peligro.

En diálogo con El Trece, Luciano reveló que hace una semana había comenzado una relación de noviazgo con la agresora y aseguró que no imaginaba un escenario así. En el poco tiempo que llevaban conociéndose, la adolescente ya había tenido conductas agresivas contra él.

"Una vez me fue a buscar a la casa de mi papá y me dio dos cachetazos al enterarse que yo estaba hablando con una piba", recordó sobre otro episodio violento de su parte.

El alumno de 15 años que fue apuñalado por una compañera de colegio en San Martín dio detalles del ataque

Según reveló Luciano, durante la jornada escolar de ayer no le prestó atención debido a sus conductas violentas. "Yo no le hablaba porque se había puesto muy agresiva. No quería que hable con nadie", detalló.

El momento del ataque que sufrió el adolescente: "Ella se puso celosa"

Debido a que no habían hablado durante todo el día, la joven se mostró enojada al salir de la escuela, momento en el que lo atacó con el cúter por la espalda y el cuello. "La miré como diciendo ¿qué hiciste?", recordó sobre el momento en el que se dio cuenta de que lo había apuñalado.

"Yo en ese momento venía hablando con mi amiga y capaz ella se puso celosa por eso, porque venía atrás y me vio", agregó tratando de comprender por qué ocurrió esta brutal agresión.

Cabe destacar que la joven ya tenía antecedentes violentos. A una de sus ex parejas también lo atacó y "le había marcado el cuello" con una navaja.

apuñalado nene compañera (1)

Por otro lado, Luciano reveló que habría sido un ataque planificado. "Me contó mi prima que estaban hablando en un grupo que tenia con las amigas de lo que me iban a hacer", explicó.

"Estoy asustado, porque fue todo muy rápido y no entendí nada", concluyó su relato por el que aseguró haber quedado afectado por lo ocurrido.

El enojo de la madre del adolescente con el colegio y la agresora: "Siento que lo quiso matar"

Leyla, madre de Luciano, habló con Telefe y habló sobre el ataque de su hijo y cuál fue la postura que tomó la escuela tras conocer lo que había ocurrido.

En primer lugar, agradeció quesólo sufrió heridas superficiales ya que podría haber sido mucho más grave las puñaladas que recibió: "Gracias a Dios las heridas fueron casi todas superficiales. Si él no se hubiese cubierto el cuello con las manos pienso que no la hubiese contado. Cuando veo las imágenes siento que lo quiso matar, le pegó a mi hijo con la intención de matarlo", afirmó.

Por otro lado, reveló que se siente enojada por la posición que tomó la escuela Secundaria Ricardo Rojas N°4, ya que hubieron "muchas cosas que estuvieron muy mal. Dejaron a mi hijo tirado sin asistirlo".

apuñalado compañera declaracion (1)

"Lo agarró a la vuelta del colegio con un cúter. Lo agarró de atrás y le cortó todo el cuello al nene. A la pibita la metieron al colegio y al nene justo pasaba la policía por ahí y lo llevó al hospital porque se estaba desangrando", aseguró una vecina en un audio que se viralizó rápidamente entre los padres y alumnos de la institución educativa.

"En el video se ve cómo la directora le pregunta cómo está y se vuelve a meter a la institución. ¿Qué ganas voy a tener de volver a mandar a mi hijo otra vez a la escuela?", cuestionó sobre el accionar que tuvieron las autoridades escolares.

En último lugar, Leyla reveló que el padrastro de la agresora se comunicó con ella luego del ataque. "Me pidió disculpas pero intentando minimizar lo que había pasado. Me invitó a tomar mates como si estuviese todo bien. Quiero Justicia, quiero que pague porque ella no actuó como una nena", concluyó.