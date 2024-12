El Gobierno confirmó que buscará eliminar las PASO: "se ahorrarían 150 millones de dólares"

El jefe de Gabinete dijo que “desde 2011, fecha en que entraron en vigencia, solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de los ciudadanos , que han tenido que votar en Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver los problemas que los políticos no han sabido solucionar en sus propios partidos”.

“Sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del período ordinario, para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero”.

El debate por las PASO

Si bien la mayoría de las fuerzas políticas está de acuerdo en hacer modificaciones en las PASO, el tratamiento del proyecto del oficialismo fue moneda de cambio durante el segundo semestre del año.

francos diputados.jpg Guillermo Francos explicó que, "si elimináramos las PASO, se ahorrarían 150 millones de dólares”. Foto: LMNeuquén.

A fines de noviembre, el Gobierno envió el proyecto al Congreso, junto con el que propone cambiar el financiamiento de los partidos políticos. No consiguió consenso para acompañar las iniciativas y algunos dirigentes plantearon como opción modificar el sistema que está todavía en vigencia.

Cuando las negociaciones se habían trabado, el oficialismo puso como condición del Presupuesto 2025, el proyecto de eliminación de las PASO. El jefe del bloque de Diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo, explicó qué las PASO habían sido creadas para que “se transparenten las cuestiones partidarias” y que luego “terminaron funcionando de otra manera” y se mostró a favor de “simplificarlas y disminuir los costos de las reformas”.

“Estamos de acuerdo en una agenda de reforma, pero no estamos de acuerdo con eliminarlas porque sería un retroceso. Sería retroceder a que los partidos sean una cosa oscura y ese no es el camino. Las PASO se hicieron para darle más opción a los ciudadanos. Corrijamos el tema de la plata, pero que los partidos no vuelvan a ser el gremio de los Camioneros”, señaló De Loredo.

Pero también hay fuerzas que acompañan el proyecto del oficialismo, como en el caso de los gobernadores dialoguistas que estarían dispuestos a negociar si se avanza con los pedidos que hicieron sobre los recursos que Nación debe a las provincias y los que transferiría el año próximo.