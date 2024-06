El Gobierno modificó un subsidio clave para las obras sociales: de qué se trata

"Las (obras sociales) que tenían menos de 5000 afiliados cobraban más que las que tienen más. Entonces muchas elegían no crecer, no dar prestaciones y lo único que hacían era no pasar la barrera de los 5000 afiliados así cobraban millones en subsidios", deslizaron desde la Superintendencia de Servicios de Salud, para justificar esta decisión.

Cuál fue el cambio en el subsidio

Tras la aprobación del decreto a fines de abril, a partir de este mes de junio, las obras sociales ya cobran el subsidio en función de la cantidad de afiliados con los que cuentan. Ahora, el 3% de la recaudación de los aportes de afiliados "se distribuirá en forma directamente proporcional al número de afiliados de cada obra social".

obras-sociales.jpg El cambio en el subsidio afecta fuertemente a varias obras sociales.

En diálogo con TN, desde el poder Ejecutivo aclararon que esto se consideraba un "premio a la ineficiencia".

"Eso no solo era un curro, sino que también generaba una injusticia con el resto de las obras sociales que sí superaban ese número a partir de competir libremente en el mercado", aseguraron.

En la misma línea, declararon que "no hubo recorte sino reordenamiento del sistema ya que lo que dejan de cobrar las que menos tienen lo van a cobrar las que más tienen, ya que ahora es por afiliado".

El rápido impacto

La medida impactó rápidamente en las obras sociales con menos afiliados. Por ejemplo, según citó TN, la obra social de Modelos Argentinos (OSMA) -que cuenta con 4420 miembros- pasó de percibir $129.376.104 a $4.680.571. Esto es un recorte de $124.629.532 a partir de la nueva reglamentación.

Otras de las obras también experimentaron recortes de entre 90 y 120 millones de pesos, algo que seguramente afectará considerablemente el funcionamiento.

Fueron aproximadamente 200 las obras sociales que cuentan con menos de 5 mil afiliados y que sintieron fuertemente el impacto de esta reglamentación, que continúa en la línea de ajuste del Estado por parte del Gobierno.