El Gobierno Nacional confirmó que busca privatizar el servicio de trenes

"Una cosa es el ferrocarril que transporta pasajeros y otra es el de carga", refirió el ministro, tras lo cual destacó que "también está una estructura que se quiso hacer en los 90".

Sobre esto último, Ferraro se explayó: "Fíjese lo que es el Estado, este monstruo que crece solo, que cuando se privatizaron se trató de llevar a Argentina el modelo europeo, por el cual se creó una empresa que administre la infraestructura ferroviaria, esto es las vías y señalizaciones, y otra que administre la operación ferroviaria".

"Así quedan definidos dos modelos de negocios con dos objetivos y dos performances: el que administra la infraestructura tiene la obligación y vende el servicio de mantener las vías bajo un régimen de carga y velocidad adecuados y por eso cobra un canon; el que opera el pasajero tiene un modelo de negocio y el de carga otro", distinguió, aunque reiteró que "nunca se implementó".

En cambio, señaló que "hoy está todo mezclado, y sobre esas dos estructuras, más otras que se crearon, se quedaron empresas de empresas y sobre eso una empresa madre, Ferrocarriles Argentinos S.A., que funciona como holding", evaluó Ferraro sobre el actual modelo de los trenes en el país.

"Todo eso que está por arriba de estas dos estructuras es burocracia que se ha creado de manera inútil y que encarece todo el sistema", aseveró.

Novedades de normativas y de leyes

Ferraro anticipó que la semana que viene habrá "novedades normativas y de leyes”, entre las que se encuentran una iniciativa de "desregulación de la actividad económica” y otra que “tiene que ver con las reformas del Estado”.

También señaló que “hay alguna (de las propuestas) que está vinculada a facilitar que el sector privado tenga la posibilidad de ser el factor más dinámico en la inversión pública sobre todo en obras de infraestructura”.

“Hay un programa que venimos trabajando hace muchos meses y hoy está plasmado en una estructura que tiene la Jefatura de Gabinete, una subsecretaría específica dedicada a mapear las empresas que ya son sociedades anónimas con el capital en manos del Estado y otras que son Sociedad del Estado”, apuntó.

Al respecto, explicó que “mapearlas significa hacer un diagnóstico a aquellas que son rentables; ver la posibilidad de privatizar aquellas que no sólo no son rentables, sino que no tienen sentido que existan, la intención es disolverlas; y aquellas que son deficitarias, pero pueden llegar a estar en equilibrio, aplicar una terapia de racionalización para llegar al punto de equilibrio y ver qué se puede hacer", finalizó.