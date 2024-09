El Papa criticó al gobierno nacional: "En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta"

Luego, hizo a un lado el discurso general y se refirió al caso concreto del gobierno argentino y su protocolo antipiquetes. “Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad", criticó el Sumo Pontífice.

"No tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso", advirtió.

El Papa Francisco criticó la acumulación desmedida de dinero: "El Diablo entra por el bolsillo"

Tras referirse a la represión en Argentina, el Papa resaltó su preocupación por "una forma perversa de ver la realidad, que exalta la acumulación de riquezas como si fuera una virtud". Pidió que no se deje de denunciar "esa conducta irresponsable, inmoral e irracional", que "está destruyendo la creación y dividiendo a los pueblos”.

Tal como en otras ocasiones, Francisco afirmó: “Esto no es comunismo, es Evangelio puro”. “No es el Papa, es Jesús”, recordó y dijo que también Jesús “fue duro con los ricos”. “Reconozco, claro, que los empresarios crean puestos de trabajo y contribuyen a la prosperidad económica. Es justo decirlo. Lo he dicho en Singapur, viendo el magnífico bosque de rascacielos que atestiguan ese aporte”, planteó.

Sin embargo, dijo que los "frutos de la prosperidad no se reparten bien". Resalto la necesidad de políticas "racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo, trabajo, un salario justo y los derechos sociales adecuados"

Luego, continuó con su crítica: “Lamentablemente, muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o la ecología integral por pura avaricia. Disfrazan esta avaricia con ideología", dijo. "El Diablo entra por el bolsillo, no se olviden", reflexionó.

En el auditorio lo escuchaban referentes del movimientos sociales de todo el mundo, entre los cuales se encontraban por la Argentina el abogado Juan Grabois y Alejandro “Peluca” Gramajo, los dos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).