El presidente de la Juventud Radical denunció que recibió amenazas de los libertarios

Así lo expresó a través de la red social X, en la que posteó la imagen de una serie de mensajes de texto que recibió a través de WhatsApp, a los que dijo estar "tristemente acostumbrados", pero consignó que a eso se sumaron luego "fotos y videos amenazantes, que son un paso más en el camino de violencia y persecución". "No me van a amedrentar. Responsabilizo a @JMilei y a @VickyVillarruel por mi seguridad y la de los míos" , afirmó a través de la red social el dirigente radical porteño.

En las capturas que posteó el dirigente se observan fotos, mensajes y videos amenazantes. "Sos hijo de puta, bien parido", "una bala te hace falta bastardo", "con un fierro en la cabeza te agarraría pendejo bastardo" y "vos quedate tranki... el falcón arranca por Almagro la semana que viene...", son algunos de ellos.

La semana pasada, el presidente de la Juventud Radical porteña había instado a los más de 6 millones de votantes que apoyaron a Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones del 22 de octubre a "trabajar" para que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "pierda" el balotaje en el que competirá con el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

amenaza-3jpg.jpg El presidentd de la Juventud Radical responzabilizó al partido de Javier Miliei por las amenazas recibidas.

"Tenemos que trabajar ahora para que Milei pierda las elecciones porque su discurso anacrónico y fascista no tiene nada que ver con la identidad democrática del radicalismo ni de la sociedad", había afirmado Rombolá, quien planteó que "el electorado tiene que saber que hay un radicalismo que enfrenta el discurso de Milei" y que, en lo personal, no está a favor de votar en blanco en la instancia del balotaje.

"No militamos la abstención o la nulidad del voto. Me parece importante remarcar que el rol político del radicalismo en esta elección tiene que ser contrario a Milei. Filosóficamente, no estoy a favor del voto en blanco ni voy a votar a Milei", expresó en ese momento Rombolá.