El primer paro contra Javier Milei: "El 20 de diciembre haremos una advertencia"

Este domingo Javier Milei asumió como presidente y, durante su discurso en la explanada del Congreso, envió un contundente mensaje a los piqueteros: “El que corta, no cobra” . Ante esto, e l líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni , le respondió al mandatario y adelantó que el 20 de diciembre las organizaciones sociales realizarán "un paro de advertencia" .

Con esta advertencia Belliboni dejó en claro que desde el Polo Obrero tendrán tolerancia cero con el gobierno de Milei , y que por su supesto no existirán los “100 días de luna de miel”, que tradicionalmente se le da a una nueva administración para acomodar las cuentas y organizar el Estado.

El contundente discurso de Javier Milei

"Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad, puesto en nuestros términos: el que corta, no cobra", expresó el mandatarios en las ecalinatas del Congreso de la Nación, ante una multitud que aplaudía cada frase de su tajante.