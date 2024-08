El Río Negro, ¿contaminado como el Sena? Desde París, un ambientalista de la provincia explicó qué pasa

Hace tres días, cuando debía realizarse el triatlón masculino, Di Leo se lamentó en sus redes sociales por lo que ocurrió: la suspensión de la prueba de natación.

La grave situación del Sena

“Hoy me desperté bien temprano con la idea de ir al río Sena y presenciar el triatlón (varones) de los Juegos Olímpicos. No pudo ser, como era de esperarse. La alta contaminación del río, fundamentalmente en lo que refiere a indicadores de contaminación fecal (Escherichia coli y Enterococos) imposibilitaron que se lleve a cabo” comentó en su Facebook.

“¿Mañana cambiará algo para bien? Obvio que no”, finalizaba su posteo. Aunque finalmente la prueba se realizó, la forma en que se llevó a cabo y la reacción de los triatlonistas que se vieron obligados a nadar en el Sena le dieron la razón a Di Leo.

Screenshot_2.jpg Andrés Di Leo, ambientalista de Río Negro.

"Las condiciones del agua no dan para meterse ni para bañarse hace bastante tiempo. El río Sena es un río de pequeño a mediano caudal, que cruza por París, la ciudad más grande de Francia y una de las más grandes de Europa. Hace más de 100 años que está prácticamente prohibido, o bien no aconsejado, el baño en sus aguas", explicó el rionegrino.

"Aquí (en París) se habían propuesto como meta distintas tareas para tratar de sanear el curso y mostrar al mundo que habían podido lograrlo, la cual no pasó, no dio mucho resultado”, contó, destacando que se realizó una inversión muy grande con este propósito, pero que no obtuvo resultado.

“Estamos hablando de miles de millones de euros en distintas tareas para intentar que cambiara su condición", agregó.

¿Y el Río Negro?

Al hacer un paralelo entre la situación del Sena y lo que ocurre en el Río Negro, Di Leo expresó: "No se puede comparar exactamente la situación, porque el Río Negro tiene un curso de agua que tiene fluctuaciones de caudal mayores al Sena en la parte inferior”.

“Además -dijo- hay un reflujo por la marea, y la concentración final es bastante menor que la que tiene el Sena".

Más allá de opinar que el río patagónico está lejos de llegar a una condición crítica como la que afecta al parisino, advirtió que "no se puede dejar de lado hacer una analogía, no en cuanto a la cantidad, sino a la idea de querer negar la realidad para que los funcionarios intenten llevar adelante sus planes”.

En ese sentido, remarcó que “además se pone en peligro la salud de personas, de animales y de especies que habitan los cursos de agua".

"El Río Negro tiene complicaciones muy graves -consideró Di Leo-, respecto de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales”. El ambientalista opinó que la mayor parte de estas plantas son ineficientes y no funcionan como deberían, “sumado a la contaminación por fertilizantes en valles de riego, salinización, etcétera".