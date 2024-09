El titular de la Rural descartó que el atentado tuviera relación con su vínculo con Javier Milei

Aseguró que no tiene miedo, a pesar de los dos paquetes explosivos que fueron enviados a la sede de la SRA, uno de los cuales estaba destinado a él y fue el que produjo una pequeña explosión al abrirlo, en la que cuatro personas resultaron heridas, entre ellas su secretaria. El otro estaba dirigido al vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, que no llegó a abrirse y fue intervenido por la Brigada de Explosivos.

enviaron-un-paquete-explosivo-dirigido-al-presidente-de-la-sociedad-rural-foto-captura-tn-SFZ2KEXIXBBRXNO7CSH2UZ7KYM.avif

Aclaró que la "cercanía" que mantiene con Milei, más allá de la "empatía en lo personal", es la de representante de una entidad con el Presidente de la Nación. Agregó que "esos vínculos de ida y vuelto son necesarios".

Según consultó Noticias Argentinas, Pino anunció que no tiene previsto reunirse con Milei en el corto plazo al asegurar que "no hay nada en agenda" con el mandatario. Pino señaló: "No tengo nada previsto con Milei, no hay nada en agenda".

“La Argentina del pasado”

El presidente de la SRA atribuyó el intento de atentado a “algo de la Argentina del pasado". Puntualizó que, además de Milei, también recibió la solidaridad de la vicepresidenta Victoria Villarruel; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Aunque aclaró que está incomunicado porque "le sacaron el teléfono" en el proceso de investigación de este hecho.

image.png

Sobre las medidas de seguridad que deberán adoptarse en la entidad, dijo estar "muy predispuesto a escuchar las opiniones de la gente que conoce".

E indicó: "Nos van a decir cómo seguir en el día a día" tras lo que lo investigadores identificaron como un intento de atentado contra la vida del dirigente rural.

Cómo sucedieron los hechos en La Rural

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, dio una conferencia a metros de La Rural donde detalló sobre el operativo tras la explosión de un paquete sospechoso que estaba dirigido a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y confirmó que la segunda encomienda que llegó a la sede era “real”.

Junto con Diego Kravetz, secretario de Seguridad de la Ciudad, Wolff explicó: “Llegaron dos paquetes a la SRA, una dirigida a Pino y otra a Marcos Pedera. El del presidente fue subido a su oficina y cuando su secretaria lo abrió hubo una explosión de estruendo, que generó destrozos de su escritorio”.

Frente a este escenario, el funcionario indicó que “se activaron las alarmas de incendio” y que por la explosión su secretaria resultó herida con una “contusión en su mano”, mientras que otras tres personas fueron afectadas por inhalación de humo y trasladadas al hospital Fernández.