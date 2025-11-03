Empleo doméstico: cuánto cobran en noviembre de 2025, según la categoría

A la espera de un nuevo acuerdo paritario, estos serán los sueldos de las empleadas domésticas en noviembre de 2025 .

Recientemente, la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) –junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Centro Internacional de Formación (CIF)- llevó adelante el curso sobre Seguridad y Salud en el Trabajo Doméstico . Al mismo tiempo, el gremio que nuclea a las empleadas domésticas ya trabaja con vistas a lograr una nueva recomposición salarial para las trabajadoras del sector. Mientras tanto, estos serán los salarios de las empleadas domésticas en noviembre de 2025 .

Cabe recordar que, en julio de 2025 , la Upacp -en representación de las empleadas domésticas - alcanzó una mejora en los sueldos de las trabajadoras . Así, producto de este acuerdo, a lo largo del cuatrimestre junio-julio-agosto-septiembre de 2025 se incrementaron sus salarios .

En noviembre de 2025 , las empleadas domésticas percibirán los siguientes salarios , que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.683,29.

Mensual: $459.471,73.

Sin retiro

Hora: $4.034,05.

Mensual: $511.800,22.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.487.

Mensual: $426.875,19.

Sin retiro

Hora: $3.822,91.

Mensual: $475.184,55.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

Sin retiro

Hora: $3.683,21.

Mensual: $464.129,59.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.052.

Mensual: $374.541,36.

Sin retiro

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

Empleadas domésticas. En julio de 2025, la Upacp selló la última recomposición salarial para las trabajadoras del sector.

Es oportuno reseñar que las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio (como ya se habían abonaron los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025.

El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.