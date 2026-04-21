En el primer trimestre ingresaron casi 27.000 causas nuevas por riesgos del trabajo

La cifra es 13% mas alto que en el mismo período del año pasado y proyecta para todo 2026 unas 138.000 causas

La m aquinaria de lo s juicios por riesgos del trabajo en Argentina se mantiene ac tiva e n el inicio del 2026 a pesar de las fuertes restricciones que impone la reforma laboral sancionada recientemente. Según datos de la Unión Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) entre enero y marzo se sumaron 26.697 nuevas causas.

"La causa estructural de la creciente litigiosidad reside en que la mayoría de las Cortes Supremas de las provincias aún no cumplió con lo que establece la Ley al no designar Cuerpos Médicos Forenses que se ocupen de las pericias ante casos de controversia", advirtió la UART.

En ese sentido, afirma que "la falta de designación o incumplimiento judicial permite que se mantenga la incertidumbre en la evaluación de las incapacidades, alimentando la industria del juicio".

¿Cómo se entiende esto?

La Ley de Riesgos del Trabajo establece que la máxima autoridad del poder judicial de cada provincia establezca cuerpos médicos forenses que actúen en el caso de diferencias entre lo que propone pagar la ART y lo que cree el empleado que tiene que cobrar ante un accidente o enfermedad laboral.

En la actualidad funcionan peritos designados por los propios jueces que cobran honorarios establecidos como proporción de la pena en dinero, lo que insta a los profesionales a incrementar los montos de las demandas.

Las ART denuncian que cuando las comisiones médicas propias fijan un cierto grado de discapacidad ante lesiones en el trabajo, los peritos juduciales las incrementan.

Reforma Laboral busca poner límites

La reforma laboral aprobada este año en el Congreso contenía un capítulo especial en el cual se establecía que lo peritos forenses no pueden cobrar en función de una proporción de la pena y que ademas establecen plazos perentorios para que los jueces fallen.

Incluso, se determina que en caso de que un juez considere que un trabajador tratá de "inflar" sus dolencias para cobrar más, si su causa no prospera tiene que correr con las costas de la demanda y hace responsable solidario a su abogado.

Pero hace un par de semanas la CGT presentó objeciones a la Justicia a 82 artículos de la reforma, en tanto que abogados laboralistas lograron en primera instancia poner freno al articulo que los hace solidarios en caso de que un juez detecte demandas muy por encima de lo que correspondería a un caso. Por ahora esos articulos no se aplican.

La posición de la UART

La UART señala que "con este registro, la litigiosidad presenta un aumento en comparación con el primer trimestre del 2025 y continúa así su crecimiento desproporcionado, sobre todo, si se tiene en cuenta que enero es mes de feria judicial".

"El ingreso de juicios presentó un aumento del 13% contra marzo del 2025 y supera también los registros del mes pasado. Con estos números, en los últimos 12 meses ingresaron 135 mil juicios, lo que representa un flujo de más de 11 mil demandas cada mes", dice la entidad.

La entidad agrega que "con el acumulado en el último año, se puede observar una tendencia creciente y la proyección, para fines de 2026, de más de 138 mil juicios: una cifra que rompe el récord de 2025 (134 mil demandas)".