En medio de la interna peronista, Axel Kicillof y Cristina Kirchner se encontraron en La Plata

Cuando la exmandataria llegó al Teatro Argentino de La Plata se produjo el encuentro. Cristina saludó a Axel, su hijo político, con un beso en la mejilla y juntos ingresaron al edificio. Ambos se sentaron en la primera fila delante del escenario, separados por Estela de Carlotto. En la primera fila también estaban Taty Almeida, en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Buscarita Roa, vicepresidenta de Abuelas, además del senador Eduardo “Wado” de Pedro y el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla.

"En La Plata vamos a recordar la fecha de Abuelas, va a venir Cristina y Kicillof me dijo que va a tratar de llegar", había manifestado Estela de Carlotto en la previa.

Hubo foto, hay video, hay risas.

La interna

El hijo pródigo del kirchnerismo parece haber roto el cordón con su tutora política y la rebeldía le costó un sinfín de reclamos de La Cámpora, la organización de Máximo Kirchner y la propia Cristina.

Cabe destacar, que el gobernador bonaerense, lejos estuvo de un posicionamiento bélico con quien lo designó como ministro de economía y lo ungió como candidato, primero al Congreso y luego a la gobernación de la provincia más grande y con mayor cantidad de habitantes del país. Sin embargo, tampoco asumió con sumisión las exigencias camporistas.

El sábado pasado, en una carta que hizo pública para responder cuestionamientos, Kicillof pidió: "Encontremos la unidad y dejemos de reproducir metodologías conductas que nos trajeron hasta acá".

Construir un escudo y una alternativa: para eso, unidad.



Argentina atraviesa una situación muy grave, nuestro pueblo está siendo agredido por un Gobierno Nacional desertor que ataca a la Universidad Pública, destruye los derechos, favorece el saqueo de nuestros recursos, fomenta… — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 19, 2024

"Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento", expresó Kicillof en esa oportunidad, intentando sortear los cuestionamientos.

Con relación a los desacuerdos dentro del PJ, el gobernador sostuvo que no participará de "una guerra interna" porque "la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco".

En tanto, Kicillof sostuvo que no quiere "estimular peleas entre compañeros" pero tampoco puede "convalidar el equivocado mecanismo de que cualquier diferencia o crítica desate el disciplinamiento".

El próximo 17 de noviembre, Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela disputarán las elecciones internas del partido.

Las críticas de Cristina Kirchner

En un acto en la sede del gremio SMATA, Cristina lanzó fuertes declaraciones claramente apuntadas al gobernador. "No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina", expresó la exmandataria en referencia a Kicillof, a quien acusa de apoyar al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la compulsa por la conducción del PJ.

"Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más" #CRISTINAPRESIDENTA — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) October 18, 2024

En la misma línea, planteó que "ningún dirigente es víctima", sino que "la única víctima en este país es la gente". Esa definición fue la misma que había utilizado Máximo Kirchner durante el plenario que encabezó en La Plata el 20 de septiembre último, cuando cuestionó -sin nombrarlo- a Kicillof, por "victimizarse".