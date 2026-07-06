En VIVO: el ministro Luis Caputo anuncia el Programa Financiero hasta fines del 2027

El funcionario a conocer en detalle el programa financiero para lo que resta de este año y todo 2027.

El peso de la deuda con respecto a la economía es cada vez más bajo", enfatizó el funcionario en conferencia de prensa.

Este lunes por la mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo junto al Viceministro, José Luis Daza; y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, realizaron el anuncio del Programa Financiero 2026-2027.

El funcionario dio a conocer la hoja de ruta con la que busca reforzar la baja del riesgo país y calmar cualquier especulación electoral.

Al anunciar el Programa Financiero 2026-2027, Caputo destacó la "conducta fiscal intachable" de la gestión del Gobierno de Javier Milei "El presidente desde el día uno dejó en claro que el mandato era éste, y son las diferencias por las que creemos que esta vez es diferente", afirmó.

"El peso de la deuda con respecto a la economía es cada vez más bajo", enfatizó el funcionario en conferencia de prensa.

Asimismo explicó la refinanciación del capital de la deuda, como parte del Programa Financiero 2026-2027. "El peso de la deuda con respecto a la economía es cada vez más bajo", dijo.

Caputo además aseguró este lunes que el Gobierno trabaja para que el riesgo país sea cada vez más bajo. "Seguimos trabajando y explorando diferentes alternativas de financiamiento, que sean más baratas, para ahorrar la mayor cantidad posible, para seguir bajando impuestos o destinarla a otros gastos más importantes", señaló.

Compromiso con el FMI

El ministro Caputo destacó el orden financiero de la gestión libertaria, que fue uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

"El Banco Central ha acumulado en cinco meses más de lo que era la meta anual de lo que se había comprometido con el FMI, y la economía crece con tasas de interés e inflación hacia la baja. Claramente el orden macroeconómico blinda al país de shocks externos o internos", afirmó.

Caputo además adelantó que para 2031, la Argentina llegará a ser grado de inversión grave, que implica estabilidad macroeconómica, inflación a nivel internacional, mayor estabilidad cambiaria, mayor confianza a nivel de país, mayor empleo, productividad.

"Tiene un impacto que por supuesto va a beneficiar a todos los argentinos. Argentina va a ir mejorando y si logramos este objetivo hasta llegar a grado de inversión, una especie de sello de país confiable y creíble. Hacia ahí es donde queremos ir", dijo el funcionario.