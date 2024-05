Encuesta: ¿qué Presidente canta mejor y cuál canta peor?

No es la primera vez que un presidente canta , está claro. Sobran los ejemplos. Sin embargo, sí es la primera vez que alguien lo hace con tanta alharaca: en un show financiado por él mismo, con acompañamiento de una banda, y en un estadio.

Javier Milei quiso ser la estrella. Si cantó bien o mal quedará para el análisis de la gente, aún cuando queda claro que si hubiera que enumerar sus virtudes, la música no sería precisamente de las primeras.

¿Cantó mejor que otros presidentes? ¿Fue peor? Les vamos a dejar esta responsabilidad a ustedes, con una encuesta para que puedan elegir su preferido.

Carlos Menem, el presidente show

Si alguien sabía de combinar su función con el espectáculo, era Carlos Saúl. Desde las Ferraris hasta los partidos de básquet y fútbol, Menem supo disfrutar su poder y divertirse al mismo tiempo.

En una época donde los medios le daban mucho espacio a este tipo de episodios, "el Carlo" protagonizó algún que otro número musical.

Carlos Menem cantando.mp4

Con mucha menos exposición en este caso que sus sucesores, Menem entonó algunas estrofas frente al micrófono. Se lo observó compenetrado, pero no hizo demasiado show. ¿Qué opinás de la interpretación de Carlos Saúl?

Mauricio Macri y el homenaje a Queen

Su particular estilo frente a los medios lo mostraban como un personaje que intentaba generar momentos divertidos, pero que no tenía el mismo magnetismo que Menem.

Aún así, tuvo una recordada interpretación: "We will rock you", de Queen, junto a un imitador de Freddie Mercury. Aquella canción, que el mandatario cantó en 2007, terminó transformándose en meme.

Mauricio Macri cantando.mp4

Muchos usuarios en redes suelen recordar el tramo en el que, para decir "We will (x2)", Mauricio entonó un simpático "wi wi wi wi". Incluso trascendió algún episodio en el que también imitó a Freddie y se atragantó con el bigote del disfraz. Podía pasar, Mauri...

La guitarrita de Alberto Fernández

Antes del período postpandemia, cuando Alberto Fernández aún tenía una imagen positiva y todo eran promesas, tomó la guitarra en más de una oportunidad para interpretar algunas canciones.

Alberto entonó temas en entrevistas televisivas, pero también lo hizo en algunos actos públicos, donde decidió subir con su guitarra a cantar.

Alberto Fernández cantando.mp4

En su caso, el meme no fue tanto por sus interpretaciones de algunos temas de Baglietto -entre otros-, sino porque Alberto se animó a cantar un tema de su autoría. Y lo hizo avanzado su Gobierno, cuando su imagen ya había caído considerablemente.

Javier Milei panic show

Llegamos al caso más reciente... y al más resonante. Es que lo de Javier Milei no admite comparaciones: decidió cantar en el Luna Park, en un acto financiado por él mismo, durante la presentación de su libro. Un capricho, digamos, o sea.

A su favor, Milei ya había mostrado su cariño por el canto en numerosas oportunidades. Lo había hecho en televisión, en videos de YouTube, e incluso ya siendo presidente, en numerosos actos.

Javier Milei cantando.mp4

Javier Milei suele elegir el tema "Panic Show" de La Renga, pero cómo podríamos olvidar su histórica interpretación de Leonardo Favio en un programa de Guido Kaczka...

¿Qué opinión tenés? ¿Qué presidente canta mejor? ¡Te leemos!